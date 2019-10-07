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重陽送暖幸福滿溢 潘孟安訪人瑞送祝福

最新更新：2019/10/07 18:21
喜迎九九重陽，屏東縣長潘孟安（前右）親赴內埔鄉高齡101歲的人瑞鍾張喜妹（前右2）家中，致贈重陽敬老慰問金與祝賀小卡、禮品等，熱鬧慶賀。（屏東縣政府提供）中央社　108年10月7日
喜迎九九重陽，屏東縣長潘孟安（前右）親赴內埔鄉高齡101歲的人瑞鍾張喜妹（前右2）家中，致贈重陽敬老慰問金與祝賀小卡、禮品等，熱鬧慶賀。（屏東縣政府提供）中央社　108年10月7日

（中央社記者王淑芬屏東7日電）今天是重陽節，屏東縣長潘孟安來到內埔鄉百歲人瑞鍾張喜妹阿嬤家中，致贈重陽敬老慰問金與縣長祝賀小卡，以及金鎖片等禮品，熱鬧慶賀人瑞添壽沾福氣。

鍾張喜妹阿嬤今已高齡101歲，為人和藹可親，總是以和善的笑臉迎人。阿嬤育有6個子女，家庭和樂、子孫滿堂，家人說阿嬤是個好脾氣的人，家人間相處也很和睦。或許是早期長年務農，身體仍相當硬朗，平時喜愛看電視、清心念佛，目前由兒子及媳婦照顧陪伴，細心呵護，精神飽滿的迎接每一天。

潘孟安表示，照顧不分節慶，而是該落實於日常生活之中。為了讓長者能在地安老、活的快樂且有尊嚴，縣府積極在各項福利、補助上做努力，希望能讓長者們都能在這塊他們深愛的土地上，安居樂業，也特別感謝長者過去對屏東所做的努力。

潘孟安說，屏東縣老年人口統計有13萬9545人，占全縣人口17.1%。依世界衛生組織的定義，屏東地區已邁入「高齡社會」，縣府除提供長輩在地安心照顧服務外，更用心規劃多元活動，鼓勵長輩走出戶外，增加社會參與機會，活躍老化。

屏東縣政府社會處表示，為表達對長輩敬意，重陽節前夕致贈設籍屏東縣90歲以上長輩敬老慰問金與縣長恭賀長輩佳節愉快小卡片，並針對百歲人瑞部分，加贈總統府敬老狀及衛福部金鎖片等禮品。今年度預計發放5054人，較去年增加426人。（編輯：黃世雅）1081007

屏東縣長潘孟安（右2）前往內埔鄉拜會百歲人瑞鍾張喜妹（左），致贈重陽敬老慰問金與祝賀小卡等，表達對長輩的敬意。（屏東縣政府提供）中央社　108年10月7日
屏東縣長潘孟安（右2）前往內埔鄉拜會百歲人瑞鍾張喜妹（左），致贈重陽敬老慰問金與祝賀小卡等，表達對長輩的敬意。（屏東縣政府提供）中央社　108年10月7日
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