林怡廷夫唱婦隨 金門首位女皮膚科醫師

前長庚醫院皮膚科主治醫師林怡廷得知金門皮膚科醫療供不應求，於是毅然決然在邁入行醫第13年時，選擇到離島服務，成為金門地區首位女性皮膚科醫師。中央社記者黃慧敏攝 108年10月12日

（中央社記者黃慧敏金門縣12日電）醫療資源不足是金門民眾的痛，在本地醫師同業鼓勵下，前長庚醫院皮膚科主治醫師、金門媳婦林怡廷決定夫唱婦隨，來金行醫，也成了金門地區首位女性皮膚科醫師。

台北醫學大學畢業的林怡廷，曾任林口和台北長康醫院皮膚科住院醫師、總醫師和主治醫師。她在完成皮膚專科訓練後，曾到德國與英國留學研修，專長在過敏與免疫皮膚科學研究。

林怡廷今天受訪表示，先前在林口和台北長庚服務時，常遇到金門患者，總感覺特別親切，也聽到周遭親友討論，金門皮膚科醫療供不應求，於是毅然決然在邁入行醫第13年時，選擇到離島服務。

尤其，林怡廷公費生醫師出身的夫婿翁振傑在衛生福利部金門醫院服務，夫妻相隔兩地；基於家庭因素，林怡廷去年底決定夫唱婦隨，帶著兩個孩子回到金門定居，並服務金門鄉親。

本地皮膚醫療方面，除了金門醫院，全島只靠金城鎮陳毅書皮膚科診所支撐，超量的病患讓陳毅書不堪負荷，民眾也抱怨老是掛不到號。林怡廷說，陳毅書催促她快來金執業，造福金門民眾。她的父母親也對她耳提面命，行醫不以賺錢為目的，用心提供安心的醫療，並改善患者的病苦，才有意義。

決定到夫婿家鄉行醫後，半年來林怡廷往來台金兩地，她說，自己個性單純，很適應金門的生活，也感受到本地人的熱情，她希望能貢獻所學，為金門鄉親健康把關。（編輯：林沂鋒）1081012