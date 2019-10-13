衛武營週年慶 中央地方攜手同慶

衛武營國家藝術文化中心開館屆滿一週年，文化部次長蕭宗煌（前左2起）、高雄市長韓國瑜、國家表演藝術中心董事長朱宗慶等人13日出席活動，同台慶賀。中央社記者程啟峰高雄攝 108年10月13日

（中央社記者程啟峰高雄13日電）衛武營國家藝術文化中心今天歡慶開館一週年，票房銷售年底將衝破30萬人次，文化部次長蕭宗煌、高雄市長韓國瑜、國家表演藝術中心董事長朱宗慶等人攜手同慶。

蕭宗煌表示，衛武營這一年來的營運成果向國人證明政府推動文化平權的決心，並讓過去失衡已久的南北藝文環境真正達到平衡與發展。他說，衛武營去年開幕時，朱宗慶曾承諾衛武營一週年票房若沒有達25萬人次，將用自己職位以示負責，如今已達標，票房銷售年底更將衝破30萬人次，入館參觀人次已累積超過380萬。

韓國瑜隨後上台致詞說，衛武營一年來營運受肯定，賣了幾十萬票，朱宗慶董事長也不用辭職了。

朱宗慶說，衛武營藝術總監簡文彬於衛武營去年開幕時曾以自己職位作擔保，開館一週年票房若沒有達到25萬人次就辭職，恭喜簡文彬過關了，也恭喜高雄。

朱宗慶提到，這個票房數字背後的意義，除了是個很大的挑戰外，也給高雄藝術發展奠基很大的基礎，衛武營團隊努力將好的節目推出去，讓觀眾走進來。衛武營融入在地，團隊晉用180多人有逾8成是南部人，未來發展令人期待。

他指出，衛武營一年來的表現多次讓國際媒體肯定，這座建築已讓世界看到台灣並看見高雄；衛武營帶給自己很多的感動跟感謝，感謝觀眾的包容及支持，也謝謝高市府給予的協助。

簡文彬向團隊致敬並向觀眾致謝，讓衛武營週年票房如願達標，未年一年將加強藝術家與觀眾的互動，並加強與高市府的合作聯結，攜手提升高雄藝文水準。（編輯：黃世雅）1081013