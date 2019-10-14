台日童軍交流 嘉義縣與滋賀高中生將互訪

（中央社記者蔡智明嘉義縣14日電）台日友好，兩國童軍全面啟動交流，除都會區外，觸角已延伸至嘉義縣，縣長翁章梁與日本童軍總會國際委員長嶋田寬，今天達成協議，明年初開啟雙邊高中童軍首度互訪。

日本童軍總會國際委員長嶋田寬與日本童軍滋賀連盟代表團安居祐治等5人，在台灣童軍總會秘書長蘇德祥及國立民雄農工校長鍾順水的陪同下，今天上午到嘉義縣政府拜會縣長翁章梁。

雙方約定以明年1月18日，在嘉義縣舉辦的全國高中職童軍大露營，展開日本與嘉義縣童軍首次交流活動，滋賀連盟派代表與會。將以Homestay的方式，讓來訪的日本高中生瞭解台灣的社會與文化，嘉義縣也將安排高中童軍回訪。

蘇德祥表示，目前台灣與日本的童軍交流，多數在都會區，桃園市與兵庫縣就是成功的範例，高雄市與福岡，現在也開始交流，還有如台中市與靜岡、基隆市與長野，今天則成功牽線嘉義縣與滋賀互訪。另外，日本有很多地區的童軍連盟，都期待與台灣各縣市童軍交流，陸續安排中。

翁章梁指出，童軍活動是國際交流重要的一環，歡迎世界各地的童軍來到嘉義，也鼓勵嘉義的孩子走出去，拓展視野。（編輯：謝雅竹）1081014