新北興穀國小蓋練習場 培育棒球選手搖籃

新北市長侯友宜（右3）14日前往三重區主持興穀國小校舍整建工程動土奠基典禮，工程除改建原有的國小棒球場、操場、教室，社福公園裡也會興建公托、長照及里民活動中心。（新北市政府提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 108年10月14日

（中央社記者黃旭昇新北14日電）新北市長侯友宜今天表示，三重興穀國小棒球隊歷史淵遠流長，培養出很多的明星棒球選手。因此，特別為學校蓋座棒球練習場，希望成為培養棒球選手的搖籃。

侯友宜今天前往三重區主持興穀國小校舍整建工程動土奠基典禮，他接受聯訪與致詞時表示，興穀國小老舊校舍整建工程，特別結合隔壁興建一座社福公園。

侯友宜說，除改建原有的興穀國小棒球場、操場、教室，社福公園裡會興建公托、長照及里民活動中心。尤其地下室也會挖停車場，讓興穀國小和社區融在一起。除社區民眾與學校共同使用操場與活動中心，晚上也能提供給社區使用閒置教室舉辦社區大學、松年大學等活動，讓校園與社區融合。

侯友宜表示，新北市非常重視棒球發展，希望新的棒球練習場，能培育出更多棒球的未來之星。興穀國小棒球隊歷史淵遠流長，培養很多明星棒球選手，盼學校成為棒球選手的搖籃。

教育局表示，興穀國小是新北市傳統棒球名校，培養出不少優秀棒球選手，這次校園整建工程除新蓋棒球練習場，中庭設計也融入棒球元素，展現學校的發展特色。

教育局提到，校舍整建工程配合二重疏洪道兩側地區市地重劃計畫，學校與公園各撥出部分土地，透過「以地換地」方式變更地目，創造校園與社區緊密結合環境。全案預計於民國111年7月完工，屆時社區將會展現兼具教育、社福、生活與休閒的新風貌。（編輯：黃世雅）1081014