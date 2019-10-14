彰化國際傳統戲曲節 王惠美邀民眾欣賞演出

（中央社記者吳哲豪彰化14日電）2019彰化國際傳統戲曲節活動將從10月19日展開，彰化縣長王惠美致詞時說，彰化是南北管樂重要基地，活動邀請表演團隊，在八卦山、鹿港等地演出，邀請民眾欣賞傳統戲曲之美。

彰化縣政府今天在縣府中庭舉辦「戲遊彰化-2019彰化國際傳統戲曲節」記者會，介紹活動內容，出席的貴賓則有彰化縣長王惠美、彰化縣文化局長張雀芬等人，記者會一開始，台灣豫劇團登台演出炒熱氣氛，王惠美也和現場貴賓一起拉起啟動航船的風帆，代表活動正式啟航。

王惠美致詞時說，彰化縣是南北管音樂的重要基地，為了讓彰化鄉親欣賞更多好的表演團隊和表演，因此舉辦彰化戲曲節，不用門票就可以欣賞演出，活動分別在彰化八卦山大佛風景區、鹿港、員林地區輪番登場。

王惠美表示，這次活動的表演團隊都具有縣級或國際級的水準，也希望藉由活動推廣藝術下鄉，培養更多的藝術人才與同好，當大家都有藝術涵養，藝術表演的門票也能賣得更好，期望透過彰化國際傳統戲曲節，將戲曲推廣出去。

彰化國際傳統戲曲節10月19日在八卦山大佛寺前廣場拉開序幕，19、20日安排「好戲開鑼－南北大匯演」，演出團體有漢陽北管劇團以及來自馬來西亞的鐵枝木偶劇團。26日及27日在鹿港的「千帆入港－當代戲曲風景」節目，彰化雅正齋、聚英社、梨芳園、梨春園輪番上陣，來自越南的國家音樂學院古箏管弦樂團也將譜出細膩動人的樂音。

11月2日至3日「戲遊彰化－大戲連臺」，2日在員林興賢書院，台灣豫劇團將演出「香囊記」，是百年來豫劇迷最愛的經典之作；韓國安東河回村假面舞也將登台，展現朝鮮半島的人文風情；3日晚間在鹿港體育場則有明華園天字團上演「青陽大大爺」，邀請大朋友小朋友一起來看戲。 （編輯：謝雅竹）1081014