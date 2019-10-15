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爺奶貼布畫創作 憶當年拼出結婚模樣

最新更新：2019/10/15 16:16
「爺奶的回憶貼布畫」成果展15日在花蓮市公所市民藝廊舉行，共展出240幅作品，花蓮市長魏嘉賢（右）說，透過貼布畫，見證了他們的故事，邀民眾一起來看展。中央社記者張祈攝　108年10月15日
「爺奶的回憶貼布畫」成果展15日在花蓮市公所市民藝廊舉行，共展出240幅作品，花蓮市長魏嘉賢（右）說，透過貼布畫，見證了他們的故事，邀民眾一起來看展。中央社記者張祈攝　108年10月15日

（中央社記者張祈花蓮縣15日電）花蓮市博愛社區50名長輩用貼布畫回憶當年結婚印象，從指腹為婚、媒婆介紹等，還有奶奶在創作中讓自己穿上白色婚紗。成果展即日起在市公所展出，見證爺爺奶奶們的故事。

育田基金會跟牛犁發展協會合作，到博愛社區據點指導長輩創作「婚姻」，爺爺奶奶將舊時回憶透過碎布拼湊出來，傳統儀式「踩瓦片」和「過火爐」、「呷姊妹桌」等情節，都出現在貼布畫中。

今年82歲的陳姓奶奶，當年因父親與花蓮結拜兄弟約定要結為兒女親家，她到了適婚年齡，就獨自從南投搭了3天火車、客運，繞了半個台灣來到花蓮，陳奶奶對結婚的印象就是長途跋涉的火車，到現在跟先生感情還是很好。

另一名70歲的謝姓奶奶，透過媒人介紹結婚，她創作的主題就是身穿大紅衣的媒婆，雖然她結婚後才戀愛，現在跟老伴還是很相愛，不過現在謝奶奶也當起媒人，為大家牽起紅線。

負責指導創作的牛犁發展協會秘書游雅帆說，婚禮是人生中重要的回憶，過去結婚很少能留下紀念的畫面，也有長輩到結婚當天才第一次見到對方，這些故事、回憶透過畫作呈現，也能刺激長輩腦部運作、訓練抓握等。

爺奶的回憶貼布畫成果展共有240幅作品，今天在花蓮市公所內的市民藝廊展出，展期至12月31日。市長魏嘉賢說，過去沒有自由戀愛、婚後成立家的經營方式，都跟現在很不一樣，透過貼布畫見證他們的故事。（編輯：謝雅竹）1081015

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