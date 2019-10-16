台中太陽餅文化節 超萌餅寶貝背包限量送

（中央社記者郝雪卿台中16日電）2019太陽餅文化節將於19日登場，台中市政府今天在宣傳活動中祭出「買一送一」限量特惠，消費滿額再送超萌限量「餅寶貝」背包，歡迎大家到糕餅故鄉品嚐在地好滋味。

太陽餅是台中市在地名產，市府每年舉行太陽餅文化節推廣糕餅文化，上午在市府舉辦宣傳活動，副市長楊瓊瓔與糕餅業者一起出席，今年活動在文心森林公園登場，集結台中優質糕餅及伴手禮業者，還邀請日月潭魚池鄉紅茶業者共襄盛舉。

楊瓊瓔致詞表示，台中糕餅業者非常努力，將台中糕餅行銷到全世界，一年上看220億元以上產值，奠定堅實國力，期盼共同達成市長盧秀燕打造「台中富市3」的願景。

今年活動還以太陽餅漩渦狀餅皮及糕餅印紅字特徵設計「餅寶貝」背包，今天在宣傳活動中搶先亮相，楊瓊瓔與現場大小朋友一起背上「餅寶貝」背包，直呼可愛，並走訪各攤糕餅業者，品嚐糕餅美味，大讚台中糕餅「甜甜蜜蜜」。

主辦單位經濟發展局說明，太陽餅文化節祭出現場糕餅「買一送一」限量特惠，消費滿500元，還有機會抽電動機車、液晶電視、遊戲機、平板電腦及糕餅禮盒等；消費滿3000元，憑發票至服務台大聲說出「台中餅第一、台中拚第一」通關密語，即有機會獲得「餅寶貝」背包，數量有限，送完為止。（編輯：屈享平）1081016