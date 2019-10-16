中正大學AI無人餐廳開幕 應用機器人節省人力

中正大學圖書館AI無人餐廳16日開幕，不僅餐廳入口處有迎賓機器人依顧客選擇自動帶位外，餐廳內也設有能自動沖泡各式咖啡與製作拉花的機械手臂及負責送餐的機器人。（中正大學提供）中央社記者黃國芳傳真 108年10月16日

（中央社記者黃國芳嘉義縣16日電）中正大學圖書館AI無人餐廳今天開幕，餐廳結合人工智慧、機器人、虛擬實境及雲端運算，應用高科技節省人力與時間，為師生及民眾帶來更便利餐飲服務。

中正大學表示，位於中正大學圖書館3樓藝閣的AI無人餐廳，是由資訊工程系教授張榮貴率領AI科技研究團隊，與圖書館長期合作、討論及實驗後建置完成。

中正大學指出，AI無人餐廳除了入口處的迎賓機器人依顧客選擇自動帶位外，餐廳內也設有能自動沖泡各式咖啡與製作拉花的機械手臂，以及負責送餐的機器人。

校方表示，透過迎賓機器人的人臉辨識功能，將建檔記錄顧客這次消費行為偏好，做為下次帶位和點餐參考。當顧客再度消費，機器人將根據消費記錄，主動提出適合消費者習慣的餐飲選項。而顧客只要使用線上行動支付即可結帳，並由機器人將餐點、飲料送到桌上。

張榮貴指出，團隊研發的AI無人餐廳模組中，如大數據分析顧客偏好、自動推播、座位自動偵測、機器人路徑規劃、防碰撞偵測、機器人編譯器及遠端監測系統等關鍵技術，未來皆能應用於工廠、醫院、賣場、飯店等。（編輯：黃世雅）1081016