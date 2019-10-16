南投推青年創業貸款 最高可借百萬免利息

（中央社記者蕭博陽南投縣16日電）南投縣政府推出青年創業及中小企業融資貸款，其中青年創業貸款更由縣府全額補貼利息，等於「借錢免付利息」，由貸款人按季向縣府財政處申請，貸款額度最高新台幣100萬元。

南投縣政府與中小企業信用保證基金、台灣銀行、台灣中小企業銀行合作，即日起推出「南投縣青年創業貸款及中小企業融資一般貸款」，南投縣長林明溱今天出席啟動記者會表示，為減輕創業青年資金壓力，縣府更特別編列預算，全額補貼青年創業貸款利息。

林明溱表示，去年舉辦青年座談聽到青年反映創業最大困難是缺乏資金，而融資最大困難就是沒有擔保品，所以縣府首次與信保基金合作，為缺乏擔保品的創業青年及中小企業提供融資總額新台幣1億元的信用保證額度，並徵選台銀、中小企銀承貸。

根據縣政府財政處資料，中小企業融資一般貸款額度最高為200萬元，凡設立在南投縣，且在南投縣有營業事實，就能以事業名義申請，優惠貸款利率目前為2.545%，貸款期限最長5年，以協助中小企業擴展經營、創業初期及轉型融資。

財政處表示，青年創業貸款申請資格限20歲到45歲設籍南投縣者，且需為創業5年內的事業負責人，3年內至少參加創業輔導課程活動20小時或2學分以上，貸款額度最高100萬元，期限最長5年，目前利率1.92%，南投縣府將全額補貼利息，由貸款人向縣府申請。（編輯：洪學廣）1081016