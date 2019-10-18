查電表遇清苦長者 澎湖台電助整理家園

澎湖望安一戶老人家的屋宅老舊破損，電源線路凌亂，18日由台電澎湖區營業處志工協助換新並整理居家環境，處長陳慶平（右3）也特別前往探視長者。（台電澎湖營業處提供）中央社 108年10月18日

（中央社澎湖縣18日電）澎湖望安一戶老人家的屋宅破舊，線路凌亂，台電人員執行查電表工作時，發現居住環境不佳，遂由台電澎湖營業處志工協助換新線路，並整理環境，處長陳慶平今天也前往探視並致贈慰問金。

台電澎湖營業處表示，台電望安發電廠人員在執行查電表工作時，發現望安水垵一戶老人家，在兒子相繼過世後，過著清苦生活，不但房屋老舊破損，電源線路凌亂，加上堆積各式的易燃廢棄物，今天由台電志工服務團前往換新屋內線路，並整理居家環境，讓住家用電安全。

台電關懷弱勢，除了協助水垵老阿嬤家中改善家用線路外，處長陳慶平也代表台電致贈慰助金，給望安和七美兩離島等8戶貧困弱勢家庭。（編輯：謝雅竹）1081018