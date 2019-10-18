寶島史前VR之旅 南科考古館19日起展出

（中央社台南18日電）國立台南藝術大學經文化部經費支持，結合科技與藝術，執行台灣史前文化博物館南科考古館藏活化計畫，前2期成果匯集「台灣第一狗的回家之路VR（虛擬實境）」，19日起在南科考古館公開。

南藝大發布新聞稿表示，被學界暱稱的「台灣第一狗」是台灣大坌坑文化南關里遺址最重要考古發現之一。

計畫共同主持人、南藝大副校長黃翠梅表示，南關里遺址是在台南科學園區開發時出土，有許多重要考古發現，其中4隻小狗骨骸，見證台灣先民與狗的關係演變。

黃翠梅說，「台灣第一狗」出土時骨架完整，且頭部朝南如同先民下葬時的身軀方位，顯示它們被平等看待，「人狗情深」被厚葬，而非宰殺烹食後骨骸胡亂棄置，具特殊歷史價值。

民眾進入「台灣第一狗的回家之路VR」後，先跟考古學者一起發掘到小狗遺骸及陶罐、玉簇等文物，接著小狗起死回生，跟考古學者、民眾一起穿越時空找主人。民眾可經VR看到台灣先民漁獵生活和農耕文明，包括先民運用貝殼製造項鍊等飾品和貝刀類生活工具，及陶罐等裝盛器物，用以儲存大米、小米等，都是文明發展具體表徵。

台灣史前文化博物館南科考古館藏活化計畫已進行到第3期，預計公元2020年3月完成，內容包括台灣貝飾、玉石及米食文化分布流傳於台灣各地脈絡，充分刻劃先民物質、經濟與精神生活百態。

南藝大希望從大坌坑文化延伸到牛稠子文化、大湖文化等，建構更完整的台灣史前文化世界，讓當代民眾藉先進科技營造的沉浸式體驗，寓教於樂，更了解台灣歷史軌跡與面貌。

「台灣第一狗的回家之路VR」19日起在南科考古館展到27日。（編輯：李明宗）1081018