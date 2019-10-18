中市假日農夫活動 體驗田園採果樂

台中市農會預計在11月、12月推出2梯次「假日農夫、農樂共享」活動，預計招收200名假日農夫，協助果農及芋農採收，也能感受田園生活之樂。（台中市農會提供）中央社記者趙麗妍傳真 108年10月18日

（中央社記者趙麗妍台中18日電）想當個快樂的現代農夫非難事，台中市農會舉辦「假日農夫、農樂共享」活動，招收假日農夫體驗採果樂趣，安排課程講授農業知識，兼具遊憩、教育，讓民眾有機會體驗田園樂趣。

為讓民眾更貼近田園，了解農業樂趣，台中市農會11月、12月推出2梯次「假日農夫、農樂共享」活動，招收百名假日農夫，體驗田園採果樂趣。

台中市農會總幹事林育葦今天告訴中央社記者表示，2梯次「假日農夫、農樂共享」活動，分別有大甲芋頭農事體驗，以及和平區椪柑採果體驗，報名參加除有遊覽車接送，還有提供當地美食、伴手禮、農業體驗等。

林育葦指出，民眾透過下田採收蔬果，深度體驗農村田園樂趣，另還開設農事課程，講解農業知識。在遊憩中了解農業，進而喜歡農業，未來希望可吸引更多年輕人投入農業，發展台灣農業，最終改善農業缺工問題。（編輯：謝雅竹）1081018