一季園主栽種美濃瓜 台北台南兩地開賣

（中央社記者蔡智明嘉義縣18日電）農委會農業試驗所與嘉義縣精緻農業協會合作「一季園主」有好成果，7名青農在六腳鄉花了三個月時間，實地參與田間實作，種美濃瓜，目前已採收，明天將在台北及台南開賣。

7名參與「一季園主」活動的青農，在嘉義縣精緻農業協會安排下，到六腳鄉一處溫室種植美濃瓜，12日開始採收他們種植的「嘉玉」及「翠妞」兩個品種的美濃瓜，預估可採收450箱3公斤裝的美濃瓜。

嘉義縣精農協會理事長謝俊宏表示，這7名青農，放棄原本的工作，這3個月從頭到尾都在溫室工作，當「一季園主」，完完整整從育苗、定植、管理、採收、包裝、行銷，全部走一趟。

行政院農業委員會農業試驗所指出，本週末（19、20日），7名青農將分別在台北希望廣場及台南六甲舉辦的好米季，推出訓練後的香濃瓜果，從種苗到果實、從包裝設計到銷售，都是他們親手打造出來。

嘉義縣精農協會在105年起，推出「一季園主」的活動，讓有志從事務農的年輕人，從一季的實務操作，奠定未來務農成功的基礎，目前舉辦到第四屆，4年來已成功培育了31名青農。（編輯：卞金峰）1081018