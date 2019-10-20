屈公病防疫 板橋後備軍人動員清除孳生源

（中央社記者葉臻新北20日電）新北市屈公病病例至今累積20例，板橋區後備軍人輔導中心約50名後備軍人，今天前往四維公園、國光公園等處，協助板橋區公所進行屈公病疫情的環境孳生源清除與噴消工作。

新北市屈公病病例至今累積20例，最新1例為10月5日確診的板橋區幸福里30餘歲女子，新北市政府為加強防疫，由板橋區後備軍人輔導中心號召近50名後備軍人，今天分別前往四維公園、玫瑰公園及國光公園，協助板橋區公所進行屈公病疫情的環境孳生源清除與噴消工作。

新北市政府民政局長柯慶忠表示，新北市有超過40萬名後備軍人，為各縣市中幅員最大，各區輔導中心長期深耕鄉里，熟悉週遭地形環境，召集後備軍人協助災害防救，較易掌握災害影響範圍。

板橋後備軍人輔導中心主任邱宏濱表示，日前中和區後輔中心也動員超過80名後備弟兄，前往圓通寺、樂天宮等處進行周遭環境孳清巡檢工作，樹林區後輔中心也將協助區公所進行登革熱防疫工作，持續為國家安全與發展貢獻心力。

根據疾管署統計，今年截至目前全台共96例屈公病病例，其中21例為本土病例，分別為新北市20例及台北市1例。（編輯：林沂鋒）1081020