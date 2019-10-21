獵戶座流星雨極大期 22日登場

台北市天文館表示，22日為獵戶座流星雨極大期，在沒有光害、天氣晴朗的狀況下，估計每小時可看見超過20顆流星。（圖取自台北市天文科學教育館網頁tam.gov.taipei）

（中央社記者梁珮綺台北21日電）台北市天文館今天表示，獵戶座流星雨極大期落於明天，在沒有光害、天氣晴朗的狀況下，即使有下弦月，估計每小時仍可看見超過20顆流星。

獵戶座是每年固定發生的中小型流星雨，是哈雷彗星遺留在軌道上的物質所形成，特色是流星速度極快，偶爾會出現火流星，有時火流星會留下持續數分鐘之久的餘痕，餘痕受到高空風切影響，會逐漸改變形狀且消散，是值得欣賞的特點之一。

天文館透過新聞稿表示，獵戶座流星雨的另外一個特色是高峰期可維持數天，所以22日前後，都可見到流星雨盛況。

天文館指出，觀賞獵戶座流星雨最佳時刻，是每晚9時獵戶座升起後至月亮露臉前，這段時間的獵戶座仍在低空，大部分流星尾跡非常長，特別吸睛。

若要欣賞流星雨，則挑選一個視野開闊、可看見整片天空且沒有光害影響之處仰望即可，天文館建議避開城市、城市周邊受光害影響區域及海邊等處。

天文館表示，若民眾無暇至山區觀賞，可在天文館網站欣賞流星雨，天文館在梨山地區福壽山農場架設高畫質暗空攝影機，屆時將直播獵戶座流星雨情景。（編輯：張銘坤）1081021