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遭漁網纏繞奄奄一息 海巡搶救珍稀欖蠵龜

最新更新：2019/10/22 09:56
綠島安檢所21日在綠島石朗岸際發現一隻海龜遭漁網纏繞奄奄一息，立即趕往救援，發現是保育類欖蠵龜。（第一三岸巡隊提供）中央社記者李先鳳傳真　108年10月22日
綠島安檢所21日在綠島石朗岸際發現一隻海龜遭漁網纏繞奄奄一息，立即趕往救援，發現是保育類欖蠵龜。（第一三岸巡隊提供）中央社記者李先鳳傳真　108年10月22日

（中央社記者李先鳳台東縣22日電）海巡署東部分署第一三岸巡隊今天表示，綠島安檢所昨天在綠島石朗岸際發現一隻海龜遭漁網纏繞奄奄一息。海巡人員趕往救援，確認為保育類欖蠵龜，將送屏東海生館收容照顧。

第一三岸巡隊綠島漁港安檢所表示，海巡人員抵達現場時，發現海龜被漁網纏繞相當嚴重，立即除去漁網並持續給予海水保持濕潤，同時通報台東縣政府農業處畜產保育科。確認為一級保育野生動物欖蠵龜後，隨即安排送回台灣本島進行救治。

這隻欖蠵龜背甲曲線長48、寬48公分，從體型研判仍屬幼龜，外殼稍有缺損外，並無明顯外傷、活動力良好，但恐因遭漁網纏繞過久，易有溺水狀況。交由縣府農業處人員照護，後續轉送國立海洋生物博物館收容照養，再擇日野放。

根據農委會野生動物保育圖鑑顯示，欖蠵龜背甲呈心形，顏色為欖灰色或灰黑色、腹甲白色，體型最長約71公分，主要分布於世界各大洋熱帶和亞熱帶海域。

第一三岸巡隊呼籲，東部海域常有保育類海洋生物迷航擱淺或是漁民作業誤捕，民眾如有發現，立即通報海巡署，將派人員立即前往協處。（編輯：張銘坤）1081022

綠島安檢所21日在綠島石朗岸際發現一隻海龜遭漁網纏繞，海巡人員抵達現場時，發現海龜被漁網纏繞相當嚴重，立即除去漁網並持續給予海水保持濕潤，同時通報台東縣政府農業處畜產保育科。（第一三岸巡隊提供）中央社記者李先鳳傳真 108年10月22日
綠島安檢所21日在綠島石朗岸際發現一隻海龜遭漁網纏繞，海巡人員抵達現場時，發現海龜被漁網纏繞相當嚴重，立即除去漁網並持續給予海水保持濕潤，同時通報台東縣政府農業處畜產保育科。（第一三岸巡隊提供）中央社記者李先鳳傳真 108年10月22日
綠島安檢所在綠島石朗岸際發現一隻海龜遭漁網纏繞奄奄一息。海巡人員趕往救援，確認為保育類欖蠵龜，從體型研判仍屬幼龜，外殼稍有缺損外，並無明顯外傷、活動力良好。（第一三岸巡隊提供）中央社記者李先鳳傳真　108年10月22日
綠島安檢所在綠島石朗岸際發現一隻海龜遭漁網纏繞奄奄一息。海巡人員趕往救援，確認為保育類欖蠵龜，從體型研判仍屬幼龜，外殼稍有缺損外，並無明顯外傷、活動力良好。（第一三岸巡隊提供）中央社記者李先鳳傳真　108年10月22日
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