台東2小熊移地照養 建野訓場為返山林準備

台東林管處照養的廣原小熊姆拉斯Mulas和利稻小熊22日送抵特有生物研究保育中心低海拔試驗站，開始為期至少2個月的移地照養。（台東林管處提供）中央社記者李先鳳傳真 108年10月22日

（中央社記者李先鳳台東縣22日電）台東林管處照養的廣原小熊姆拉斯Mulas和利稻小熊今天送抵特有生物研究保育中心低海拔試驗站，開始為期至少2個月的移地照養，待野訓場改造完成後，再回台東進行野放訓練。

林務局台東林管處表示，小熊姆拉斯10月5日完成健檢及第一次專家學者會議後，包括林務局、特有生物研究保育中心、台北市立動物園、林管處等專家學者研商後共同做出決定，在台東林管處野訓場尚未完成設置前，為提供足夠的空間並減少施工期間對小黑熊的影響及干擾，將暫時移置特生中心低海拔試驗站照養。

原台東林管處的小熊照養人員也隨同前往，與特生中心夥伴一起照養小熊。

昨天晚間在獸醫師及照養員陪同，並由警政署保七總隊第九大隊員警及警車隨行護送下，安全順利的在今天上午6時許抵達特有生物研究保育中心低海拔試驗站，待台東林管處打造的野訓場施作完成後，再返回台東進行野放的訓練。

台東林管處長劉瓊蓮表示，將2隻小熊暫時移往特生中心短暫照養是經過評估與充分考量後，對現階段小熊最佳的選擇。兩隻小熊在啟程前往特生中心前，已由專業獸醫師及照養人員進行飲食調整及健康評估，在車輛運送過程中能夠以最舒適的狀態順利抵達目的地。

劉瓊蓮說，未來對於2隻小熊的照養、醫療及野訓，仍會與其他單位持續聯繫與討論，選擇最好的方式，使照養、野訓及野放工作順利圓滿，讓小熊們平安、健康的返回自然山林。（編輯：謝雅竹）1081022

台東林管處照養的廣原小熊姆拉斯Mulas和利稻小熊，21日晚間在獸醫師及照養員陪同，並由警政署保七總隊第九大隊員警及警車隨行護送下，安全順利的在22日上午6時許抵達特有生物研究保育中心低海拔試驗站。（台東林管處提供）中央社記者李先鳳傳真 108年10月22日