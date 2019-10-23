花蓮樂合國小將迎120歲生日 童趣畫面躍上牆

位於秀姑巒溪東側的樂合國小，是花蓮玉里鎮創校最早的學校，為迎接明年120週年校慶的到來，利用美感教育計畫的經費約新台幣30萬元進行校園彩繪工程，文化教學的成果經由彩繪躍上牆面。中央社記者李先鳳攝 108年10月23日

（中央社記者李先鳳花蓮縣23日電）位於秀姑巒溪東側的樂合國小，是花蓮玉里鎮創校最早的學校，近年來學校發展排笛、直笛、阿美族舞蹈等文化教學有成，這些可愛童趣畫面經由彩繪躍上牆，十分吸睛。

樂合國小創設於1900年，百餘年的校史見證了玉里鎮的地方發展與變革，如今是一所小而美，且具特色的小學；由於學校校地建於海岸山脈山腳下的坡地上，環境較為潮濕，因此校門旁的大面積擋土牆及階梯容易長青苔而顯得髒污。

校長趙振國接受中央社記者訪問表示，讓學校師生有更好的學習環境，也為迎接明年120週年校慶的到來，利用美感教育計畫的經費約新台幣30萬元進行校園彩繪工程，委由玉里藝術工作者李彥瑾承包設計。

彩繪內容經過全校師生多次討論、修改才定案，設計者經過2個月的時間繪製完成。校門前的擋土牆上可愛女孩吹排笛、直笛的彩繪生動吸睛，另外學校面對中央山脈的長樓梯有46台階、高約7公尺，也畫出了「樂學合群」的學校特色。

趙振國說，目前學校有31名學生，9成為阿美族孩子，也許是天生音樂細胞，學生從3年級開始利用特色課程學習排笛，由於排笛演奏家張中立團隊的教學挹注，學生學習成效良好，曾隨張中立樂團到台北、高雄演出，學生建立自信心和成就感。現在更是鼓勵學生畢業前，能以排笛技藝通過街頭藝人證照。（編輯：謝雅竹）1081023

位於秀姑巒溪東側的樂合國小，是花蓮玉里鎮創校最早的學校，為迎接明年120週年校慶的到來，利用美感教育計畫的經費進行校園彩繪工程，校園內面對中央山脈的長樓梯有46台階、高約7公尺，畫出了「樂學合群」的學校特色。中央社記者李先鳳攝 108年10月23日