石虎保育雪上加霜 監測相機遭竊又傳路殺

苗栗縣38台監測野生動物的紅外線自動相機遭竊，讓石虎保育工作雪上加霜，縣府23日表示，苗140縣道22日晚間又發生一起石虎路殺事件，是今年第20起。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 108年10月23日

（中央社記者管瑞平苗栗縣23日電）苗栗縣38台監測野生動物的紅外線自動相機遭竊，讓石虎保育工作雪上加霜，縣府今天表示，苗140縣道昨晚又發生一起石虎路殺事件，是今年第20起，累計已有21隻石虎殞命。

苗栗縣政府農業處自然生態保育科長張葦指出，昨天晚間接獲民眾通報，苗140縣道28.5公里卓蘭路段往三義方向，發現1隻死亡石虎，相關人員到場察看，死亡石虎頭、胸有遭撞擊痕跡，路面有血跡，研判又是路殺事件。

苗栗縣38台監測野生動物的紅外線自動相機遭竊，縣府農業處長陳錦俊23日指出，紅外線自動照相機用於生態調查功效顯著，每台價格新台幣逾萬元，遭竊不僅造成研究團隊金錢損失，更讓石虎保育工作雪上加霜。中央社記者管瑞平攝 108年10月23日

自然生態保育科表示，昨晚遭路殺石虎體重約2.2公斤，是公的亞成體，約1歲多，這起路殺事件已是今年縣內第20起、第21隻命喪馬路的石虎。

苗栗縣政府農業處近來發現，架設在苗29線監測石虎利用友善環境動物通道的15台紅外線相機全數遭人竊走，擴大清查，包括卓蘭大安溪生態公園2台、台3線卓蘭路段10台、台61線後龍路段2台、台13甲線造橋路段6台監測相機也都不翼而飛，目前已知遭竊38台，其中15台為行政院特有生物研究保育中心所有，引起保育單位及警方重視。

縣府農業處指出，紅外線自動照相機用於生態調查功效顯著，每台價格逾萬元，監測相機遭竊，不僅造成研究團隊金錢損失，更讓石虎保育工作雪上加霜。

苗栗縣議會多名議員包括韓茂賢、余文忠、張志宇及徐功凡等人，今天上午會同農業處、石虎調查員及警方前往失竊地點之一苗29線路段會勘，嚴厲譴責竊嫌，並認為部分相機位置一般人根本無法得知，懷疑是特定人士所為，呼籲竊賊自動歸還以免自誤。

竹南警分局副分局長張中表示，遭竊的紅外線自動相機除科學研究監測，並無法使用於日常拍照或攝影，初步懷疑與熟悉相機位置的人員有關，將調閱路口監視器畫面，進一步追蹤調查。（編輯：李錫璋）1081023

苗栗縣38台監測野生動物的紅外線自動相機遭竊；苗栗縣議會多名議員23日上午會同農業處、石虎調查員及警方前往失竊地點之一苗29線路段會勘，嚴厲譴責竊嫌，並認為部分相機位置一般人根本無法得知，懷疑是特定人士所為，呼籲竊賊自動歸還。中央社記者管瑞平攝 108年10月23日

苗栗縣38台監測野生動物的紅外線自動相機遭竊；苗栗縣議會多名議員23日上午會同農業處、石虎調查員及警方前往失竊地點之一苗29線路段會勘。中央社記者管瑞平攝 108年10月23日