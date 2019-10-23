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台東土地近9成公有 立委要求研議放領

最新更新：2019/10/23 16:31
立委劉櫂豪（右）表示，東部地區農民大多為日據時代翻山越嶺來開墾，歷經3代傳承至今，土地卻無法放領。他22日在立法院質詢時，要求行政院應正視農民土地放領及國有地承租權益問題。（劉櫂豪提供）中央社記者盧太城台東傳真　108年10月23日
立委劉櫂豪（右）表示，東部地區農民大多為日據時代翻山越嶺來開墾，歷經3代傳承至今，土地卻無法放領。他22日在立法院質詢時，要求行政院應正視農民土地放領及國有地承租權益問題。（劉櫂豪提供）中央社記者盧太城台東傳真　108年10月23日

（中央社記者盧太城台東縣23日電）台東土地近9成是公有地，但有些土地是農民從日據時代自己開發，歷經3代耕種，卻無法放領。民進黨籍立委劉櫂豪要求政府研議再次公地放領，解決歷史遺留的問題。

劉櫂豪今天表示，台東土地面積34萬7165公頃，公有土地面積30萬6746公頃，約占88%，近9成的公有土地管理機關有內政部、國防部、交通部、經濟部、退輔會、農委會、原民會及台糖等機關，相當複雜引起民怨。

他說，昨天在立法院質詢行政院長蘇貞昌，要求行政院應正視農民土地放領及國有地承租權益問題，蘇貞昌表示會在合理範圍內積極辦理，並將指示行政院秘書長與內政部等相關單位研商，研議解決之道。

劉櫂豪今天接受記者電話訪問時表示，東部地區農民大多為日據時代翻山越嶺來開墾，歷經3代傳承至今，因受限於法令，或是法令不完備，至今土地還無法放領，繳了一甲子的稅收，民怨不斷，亟需行政院研議通盤解決方式。

劉櫂豪表示，過去政府辦理過3次公地放領政策，其中第3期從1994年開始，後因行政院檢討國土復育，因此停辦至今，他要求行政院應正視農民需求，六都之外的地區，在一定條件下研議公地放領，這是過去歷史遺留的問題，行政院應該現在就來解決。

鹿野鄉郭姓民眾表示，他祖父在民國21年從恆春到鹿野，當時都是荒地，祖父開墾工作，後來不知何故，竟然被劃為退輔會的土地，變成要向退輔會承租，繳交5、6000元的稅，在5、60年前是很驚人的租金，「當時政府還沒到台灣，我們自己開墾的土地，卻變成公有地至今無法放領」。（編輯：謝雅竹）1081023

台東土地近9成是公有地，但有些土地是農民從日據時代自己開發，歷經3代耕種，卻無法放領。立委劉櫂豪（右）22日在立法院質詢時，要求政府研議再次公地放領，解決歷史遺留的問題。（劉櫂豪提供）中央社記者盧太城台東傳真　108年10月23日
台東土地近9成是公有地，但有些土地是農民從日據時代自己開發，歷經3代耕種，卻無法放領。立委劉櫂豪（右）22日在立法院質詢時，要求政府研議再次公地放領，解決歷史遺留的問題。（劉櫂豪提供）中央社記者盧太城台東傳真　108年10月23日
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