台灣自行車登山王25日登場 台8線管制通行

（中央社記者張祈花蓮縣24日電）2019台灣自行車登山王挑戰將在明天登場，共有42個國家地區，超過700名選手決戰武嶺之巔，為淨空比賽路線，台8線太魯閣閣口至大禹嶺25日上午6時至中午12時管制通行。

賽程部分，25日清晨6點將從位於花蓮七星潭鳴槍出發，經太魯閣國家公園一路爬升，直達台灣公路最高點合歡山的武嶺，選手將挑戰從海拔0公尺直上3275公尺，全長105公里。

負責維持賽道交通順暢的花蓮新城警分局指出，賽道管制時間依路段各有不同，七星潭193縣道至新城民有街管制時間為清晨5時至7時；台8線太魯閣閣口至天祥管制時間6時至8時，天祥至大禹嶺則從6時30分至中午12時；台14甲線大禹嶺至合歡山遊客中心則從清晨8時30分至下午1時。

新城分局長何孟宗指出，賽道管制路線，相當於台8線花蓮境內25日清晨6時至下午1時全線封閉，道路、邊坡施工區域將加派人力巡邏掌握路況，另外入口處、風景區也有警力管制，呼籲用路人避開管制期間通行。（編輯：屈享平）1081024