更多編輯台推薦新聞：
全文中譯／美國副總統彭斯再談中國政策 要北京別光說不練
國際

全文中譯／美國副總統彭斯再談中國政策 要北京別光說不練

早安世界》美副總統彭斯：與港台同在 呼籲中國守承諾
早報

早安世界》美副總統彭斯：與港台同在 呼籲中國守承諾

名人綽號談校園霸凌 8件制服主人揭曉
生活

名人綽號談校園霸凌 8件制服主人揭曉

專題／非洲豬瘟照妖鏡 照出中國防疫與官僚漏洞
兩岸

專題／非洲豬瘟照妖鏡 照出中國防疫與官僚漏洞

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
彭斯批北京不忘釋善意 美學者：有助貿易協議簽署
首頁 / 地方

世界12強棒球賽 黃敏惠日本拍影片聲援中華隊

最新更新：2019/10/25 12:59
2019世界12強棒球錦標賽11月登場，嘉義市長黃敏惠日前在日本考察，特別前往甲子園球場拍攝影片聲援，並號召民眾為中華隊加油。（嘉義市政府提供）中央社記者黃國芳傳真　108年10月25日
2019世界12強棒球錦標賽11月登場，嘉義市長黃敏惠日前在日本考察，特別前往甲子園球場拍攝影片聲援，並號召民眾為中華隊加油。（嘉義市政府提供）中央社記者黃國芳傳真　108年10月25日

（中央社記者黃國芳嘉義市25日電）2019世界12強棒球錦標賽11月登場，嘉義市長黃敏惠日前在日本考察，特別前往甲子園球場拍攝影片高喊「一球入魂、台灣拚了，東京奧運、我們來了」，號召民眾為中華隊加油。

嘉義市政府今天表示，影片在日本阪神甲子園球場廣場拍攝，由黃敏惠俐落地撿起滾進畫面中的棒球，接著說明1931年嘉義的KANO棒球隊憑著堅持與勇氣打進日本甲子園，展現永不放棄精神，也為台灣棒球史寫下光榮一頁。

影片最後用「一球入魂、台灣拚了，東京奧運、我們來了」口號搭配投球畫面，讓球以轉場方式飛進了日本橫濱球場，象徵中華隊挺進東京奧運。

黃敏惠指出，棒球被稱為國球，讓大家的心團結在一起，嘉義市是台灣棒球原鄉，除了各級學校發展四級棒球之外，市府也正努力爭取中華職棒味全龍隊進駐；替參加世界12強棒球賽的中華隊加油，嘉義市不會缺席，還要號召更多人一起熱情響應。

世界12強棒球賽B組預賽將於11月5日至7日在台中洲際棒球場與桃園棒球場舉行，中華隊主場在洲際棒球場，將依序與波多黎各、委內瑞拉、日本交手。（編輯：黃世雅）1081025

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報