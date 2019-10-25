世界12強棒球賽 黃敏惠日本拍影片聲援中華隊

（中央社記者黃國芳嘉義市25日電）2019世界12強棒球錦標賽11月登場，嘉義市長黃敏惠日前在日本考察，特別前往甲子園球場拍攝影片高喊「一球入魂、台灣拚了，東京奧運、我們來了」，號召民眾為中華隊加油。

嘉義市政府今天表示，影片在日本阪神甲子園球場廣場拍攝，由黃敏惠俐落地撿起滾進畫面中的棒球，接著說明1931年嘉義的KANO棒球隊憑著堅持與勇氣打進日本甲子園，展現永不放棄精神，也為台灣棒球史寫下光榮一頁。

影片最後用「一球入魂、台灣拚了，東京奧運、我們來了」口號搭配投球畫面，讓球以轉場方式飛進了日本橫濱球場，象徵中華隊挺進東京奧運。

黃敏惠指出，棒球被稱為國球，讓大家的心團結在一起，嘉義市是台灣棒球原鄉，除了各級學校發展四級棒球之外，市府也正努力爭取中華職棒味全龍隊進駐；替參加世界12強棒球賽的中華隊加油，嘉義市不會缺席，還要號召更多人一起熱情響應。

世界12強棒球賽B組預賽將於11月5日至7日在台中洲際棒球場與桃園棒球場舉行，中華隊主場在洲際棒球場，將依序與波多黎各、委內瑞拉、日本交手。（編輯：黃世雅）1081025