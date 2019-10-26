不被命運擊倒 創義剪團服務弱勢更療癒自己

今年67歲的鍾玉珍（左），是愛心義剪團的發起人，20多年來帶著姊妹們走遍花蓮偏鄉角落、社福機構做義剪。中央社記者張祈攝 108年10月26日

（中央社記者張祈花蓮縣26日電）花蓮愛心義剪志工團隊的發起人，也是靈魂人物鍾玉珍，穿梭在義剪現場，時而幫忙導引，時而充當跑腿小妹，臉上的笑容是義剪團的招牌，也是鍾玉珍走過人生種種考驗的靈藥。

愛心義剪團成立20多年，現在共有將近20名固定服務的姐妹，年齡層從30多歲到67歲，有人是美髮從業人員、居家照服員，大多都是退休人士，這些姐妹跟著鍾玉珍走遍花蓮各角落，她們感情極好，每次義剪都像姐妹聚會，好不熱鬧。

今年67歲的鍾玉珍聲音宏亮、笑臉迎人，很難看出她正承受癌症復發的身體不適，心理則有痛失先生、女兒的傷痕，鍾玉珍說，痛要放在心裡，不是外表，當志工就是要帶來喜樂，感染其他人，對志工的熱愛，連車禍、生病都擋不住。

鍾玉珍接受中央社記者採訪表示，先生離開的早，大半輩子都努力賺錢養家，扶養2個寶貝女兒長大，直到孩子就業，女兒們獨立後，貼心的要媽媽休息，做自己想做的事就好，鍾玉珍40多歲終於帶著塵封多年的剪髮手藝，當起全職志工。

鍾玉珍起初跟著義剪團隊邊做邊學，因理念不同，她與其他志同道合的姐妹出來組成「愛心義剪志工團隊」，她們走訪花蓮偏鄉部落、機構及到府服務，行程全由鍾玉珍統籌，油費、餐費都是團員自掏腰包，她們原則就是不收任何回饋，最多只收感謝狀。

去年女兒突然離世，讓她再次跌入谷底，生活幾乎停擺，但滿檔的志工行程仍舊進行，鍾玉珍說，當志工可以讓自己暫時忘了自己的苦楚，不願辜負臥床、身體虛弱患者的期待，還有早已建立起家人般情誼的長輩，每次的義剪行程都帶給她力量，當志工是付出的人，同時也是收穫的人。

談起某次過年前的機構義剪，鍾玉珍和姐妹協力扶助一名年約40多歲的中風病患，因病患癱瘓無力，鍾玉珍用雙手撐著他的頭，方便姐妹剪髮，並向病患說，幫你剪漂亮的頭回家過年，病患張開眼睛，看著她說了一聲「謝謝」，便安詳地在她手裡斷氣。

鍾玉珍說，自己當下一點也不害怕，反倒為病患感到欣慰，在臨別的最後一刻是這麼安詳、平靜，義剪團隊能為他的人生帶來一點幫助，也感到榮幸。

義剪走過20多年，鍾玉珍最感謝一路相伴的姐妹們，她們早已決定，義剪團結束的那天，就是鍾姐不做的時候。去年鍾玉珍因癌症復發申請退休，希望義剪團繼續運作，姐妹們體諒她的辛勞，同意讓她退休，卻不敢自行出團。

鍾玉珍說，她到福安廟向土地公請示要退休的決定，土地公不同意，她追問，要繼續在廟裡義剪嗎，土地公同意。今年開始，愛心義剪團只剩下每月農曆15日上午固定在福安廟的場次，也是鍾玉珍面對下一個人生考驗的休息站。（編輯：李錫璋）1081026