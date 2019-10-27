竹市將軍村成熱門景點 二期修復工程將展開

新竹市歷史建築「將軍村」被規劃為開放圖書資訊園區，目前已完成部分修復，將繼續展開二期修復工程，打造假日親子好去處。圖為一期修復後的建物樣貌。中央社記者魯鋼駿攝 108年10月27日

（中央社記者魯鋼駿新竹市27日電）新竹市歷史建築「將軍村」被規劃為開放圖書資訊園區，目前已完成部分修復，新竹市政府表示，已再獲中央核定經費，將展開二期修復工程，打造假日親子好去處。

新竹市政府今天發新聞稿表示，有「將軍村」之稱的金城新村，於1958年由國民政府興建，原有89戶將軍們和家人居住，隨時空改變，將軍村面臨拆遷命運，市長林智堅上任後，推動保留僅剩15棟建築物，並登錄為歷史建築，致力進行修復工程。

竹市府表示，「將軍村」一期工程已完成3棟建築修復，命名為「將軍村開放圖書資訊園區」，今年6月底開放後，有眷村美食、花藝教室進駐，更設計食物森林，結合原創市集與藝文活動，每到假日就充滿人潮。

林智堅於新聞稿中指出，將軍村經部分修復後，不僅成為假日親子遊憩去處，也是國外貴賓來訪時，認識眷村文化最佳去處，「用歷史文化，讓世界看見我們，創造有溫度的城市外交」。

新竹市文化局長黃竫蕙於新聞稿中表示，在文化部支持下，已獲中央再核定新台幣1.78億元經費，竹市府將展開將軍村二期12棟眷舍主體歷史建築修復工程及周邊景觀環境改善，加上一期修復工程投入的6600萬元，為新竹市最大規模歷史建築修復工程。

黃竫蕙指出，將軍村開放圖書資訊園區以「共創我們的生活百科全書」為主軸，翻轉一般人對圖書館只是藏書與提供借閱的刻板印象，二期修復工程完工後，預計轉型為各類主題館，呈現知識的多元樣貌供民眾體驗、學習。（編輯：張銘坤）1081027