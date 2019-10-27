鄭文燦：桃園致力環保發展 緩解生態衝擊

（中央社記者邱俊欽桃園27日電）鄭文燦今天出席「桃園市生態物流社群主席城市簽約儀式」時表示，桃園未來將致力於環保發展，減少能源耗損、空汙排放、交通事故，緩解物流經濟對生態環境衝擊。

鄭文燦在儀式中說，桃園與地方政府永續發展理事會正式簽約成為「生態物流社群主席城市」，未來將結合物流經營經驗與科技技術，推動以人為本、發展環保物流產業，從貨物入境的車輛、路線、智慧交通管理。

另外，鄭文燦說，桃園也會推動倉儲綠建築推動、包裝減廢回收、智慧倉儲；送貨端的共享物流、智慧收貨及貨車補助與管制，從整體產業鏈施行物流解決方案，並在未來2年提出生態物流示範計畫，規劃可行的解決方案。

鄭文燦說，藉由共同發展生態物流認證指標，讓全球城市與企業在推動生態物流時參考依循外，也期望桃園優質的物流業者能引起國際共鳴，成為經濟與環保共存共榮的領頭羊。

他指出，全世界的工商業及貿易，都需要透過物流來帶動經濟發展，然而物流帶來繁榮便利的同時，也帶來城市許多環境的衝擊，如空氣污染、噪音污染、交通阻塞、廢棄物、道路耗損、溫室氣體排放等，規劃讓物流產業鏈更有效率，以有效緩解物流經濟對生態環境造成的衝擊。（編輯：李亨山）1081027