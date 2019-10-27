預防C型肝炎 扶輪社台中辦篩檢

（中央社記者郝雪卿台中27日電）C型肝炎具傳染性，感染後可能轉化成肝硬化、肝癌，國際扶輪3462區募集約600萬元，今天在台中市僑泰高中為民眾實施篩檢，希望找出感染者，進一步協助治療。

國際扶輪3462區總監黃進霖表示，台灣扶輪社用實際行動，關懷普羅大眾，今年度國際扶輪3462地區，除了地區獎助金及各扶輪社募集的新台幣100萬元外，還有全球獎助金C肝防治全民篩檢案約美金16萬元，累計約新台幣600萬元，配合政府實施C肝篩檢。

黃進霖指出，希望透過篩檢，找出罹患C肝的民眾，進一步協助治療，期待2021年能向全世界178個國家地區，宣示台灣C肝防治篩檢防治的重大進展。

國際扶輪3462區服務計畫委員會主委林南菁指出，一般民眾不瞭解C肝，都以為吃飯喝水就會傳染，其實最大的傳染途徑是血液感染，希望透過篩檢，找出感染者，避免再傳染，估計約3萬多人受惠。

林南菁表示，C肝發病率非常高，依據統計5成以上的急性患者，會轉化為慢性C肝，有3成轉化成肝硬化，其中5%患者引起肝癌，甚至有些患者引起肝衰竭。

林南菁說，這次委由中山醫學大學附設醫院為民眾抽血篩檢，更藉由腹部超音波做更徹底肝病檢查，一旦有病，健保提供抗病毒藥物治療。（編輯：陳清芳）1081027