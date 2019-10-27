南美展開幕 黃偉哲盼合作普及美學教育

（中央社記者楊思瑞台南27日電）第67屆南美展從25日起至11月10日在台南市文化中心展出，主辦單位台灣南美會今天下午舉辦開幕及頒獎儀式。台南市長黃偉哲表示，市府將盡力與南美會合作，為普及美學教育努力。

被視為台南市美術界年度盛事的南美展，今年邁入第67屆，25日起在台南文化中心文物陳列館一樓、第一藝廊、第二藝廊、第三藝廊展出共188件作品。

台南市文化局指出，台灣南美會是國家級的畫會，對台南市和國內美術推動貢獻很大；最大的特色在於舉辦公募徵件，通過評審作品可與會員作品一同展出。自成立以來，鼓勵國內年輕藝術家參加，並藉由徵選活動廣納優秀藝術家入會，展出者也以能夠參加展覽為榮。領域分為國畫、西畫、雕塑、攝影4部分，現有超過10 0名會員，都是國內優秀藝術家。

黃偉哲下午出席剪綵儀式並頒發市長獎，他在致詞時表示，台灣南美會為國內成立最久的畫會之一，於1952年由前輩畫家郭柏川號召美術界同好和學生於台南市成立。前輩藝術家無私提攜後進、弘揚美學的精神令人感佩。市府未來也會盡力，投注資源與南美會攜手合作，為美學教育普及而努力。（編輯：黃世雅）1081027