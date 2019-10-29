中市府要中火減煤4成 台電：若開罰違信賴原則

（中央社記者蘇木春台中29日電）台中市環保局今天表示，已發函要求台中火力發電廠，明年1月25日前，生煤使用量應減少4成，違規可開罰；台電表示，市府突然告知要求限期減煤，若執意開罰，有違信賴保護原則。

台中市政府制定並在民國105年1月26日公布生煤管制自治條例，要求中火在公布日起4年內，減少生煤使用量40%，市府今年9月間舉辦公聽會，邀集台電、環團與法學界專家討論，會中決議要求中火在明年1月25日往前推算1年，整年的生煤使用量必須達到減煤4成的目標。

台中市政府今天舉辦市政會議，環保局副局長陳宏益會中表示，本月22日已發文給台電，提醒明年1月25日之前，生煤使用量不得超過1104萬公噸，目前中火已經使用超過1000萬噸，市府每天都在控管用量。

若是超過使用量，陳宏益說，可依照空氣污染防制法開罰，每次可裁罰新台幣50萬到2000萬元，要求中火必須避免使用量違規超標。

台電公司發言人徐造華今天受訪表示，台中市政府原本發給中火2張許可證的用煤量，已載明「自民國109年1月26日起，應減少全廠生煤用量40%」、「全廠生煤年用量不得超過1600萬公噸」、「自本自治條例公布日起4年內減少生煤使用量40%」，台電依此進行電力調度的規劃，並盡量減少用煤。

徐造華說，未料市府突然在本月22日發函給中火，要求到明年1月25日前減煤至1104萬噸，好比每個月打工薪水1萬6000元，突然在月底前3天通知改為1萬1040元，有哪個家庭有辦法因應？這叫台電如何是好？年度即將結束前，市府突然函告要求限期減煤，實已無期待可能性，若市府執意逕予開罰，實在有違信賴保護原則。

他說，台電肩負全民穩定供電責任，已在能力範圍內全力減煤，今年9月起進入空污季，火力電廠降載幅度持續擴大，台中電廠9月減發度數為去年同期的5.4倍，盼中市府能看見台電在兼顧穩定供電與環境保護的努力。（編輯：李錫璋）1081029