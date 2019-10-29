苗栗縣肝炎社區篩檢10年有成 戮力根除C肝

苗栗縣衛生局29日發表推動肝炎社區篩檢近10年成果，其中苑裡鎮去年被點名為「全台C肝風險層級最高」的5鄉鎮之一，今年也進行地毯式篩檢，並持續追蹤治療，目前治療率達83.82%，且持續增加中。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 108年10月29日

（中央社記者管瑞平苗栗縣29日電）苗栗縣衛生局推動肝炎社區篩檢近10年，找出近1萬5000名B、C肝帶原者，並轉介治療，從篩檢到追蹤治療比率居全國之冠，持續朝2025年「C肝根除」目標邁進。

苗栗縣衛生局今天在縣府大樓舉行「肝淨鄉里肝炎社區篩檢活動10年有成」發表會，衛生局長張蕊仙會同衛福部苗栗醫院、大千、弘大、為恭、李綜合等多家醫院代表，揭開圖表說明，多年來深入社區、原鄉篩檢服務人數達近8萬3000人，成功篩檢出近1萬5000名B、C肝帶原者，只要接受治療，治療率都可達8成以上。

苗栗縣苑裡鎮去年被衛福部點名為「全台C肝風險層級最高」的5鄉鎮之一，對照過去篩檢資料顯示，苑裡鎮至少有10個里C型肝炎陽性率約20%，甚至高達30%，今年做地毯式篩檢。

苗栗縣長徐耀昌感謝財團法人肝病防治學術基金會協助，共同合作進行苑裡鎮肝炎篩檢，發現246名C型肝炎陽性個案，其中136名可測到病毒量，符合治療標準，經在地的李綜合醫院動員人力聯繫、安排特別門診，截至目前已治療114人，治療率達83.82%，且持續增加中。

衛福部疾管署北區管制中心副主任吳智文肯定苗栗縣政府和各醫療院所，共同落實中央公共衛生政策，致力B、C肝防治，成效卓著；苗栗縣醫師公會理事長吳順國、李綜合醫院總裁李順安均表示，B、C、D型肝炎病毒可能導致慢性肝炎、肝硬化，甚至肝癌，但口服藥物治療效果很好，中央也追加預算投入防治，只要落實篩檢與治療，勢必可終結肝病。

衛生局指出，民眾只要抽血就可以知道體內是否有C肝病毒，不同地區篩檢做法也因地制宜，希望未來持續檢視C肝高盛行地區，突破篩檢和就醫兩大困難，找出更多潛在C肝，協助後續轉介治療，全力維護鄉親健康並響應我國達到2025「C肝根除」的目標。（編輯：方沛清）1081029