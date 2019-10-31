養女為生活中斷學業 54歲高中畢業圓夢

新竹市54歲媽媽袁湘雲（左）因家庭環境不允許，無法持續升學，3年前在兒女的鼓勵與支持下，進入新竹市光復高中進修部美容科，完成就讀高中的夢想。中央社記者魯鋼駿攝 108年10月31日

（中央社記者魯鋼駿新竹市31日電）新竹市54歲媽媽袁湘雲，5歲時就被賣給人家做養女，家庭因素無法持續升學，3年前在兒女的鼓勵與支持下，拾起書本進入高中校園讀書，今年畢業，完成就讀高中的夢想。

今年6月從新竹市光復高中進修部美容科畢業的袁湘雲，今天返回母校探望師長，並接受媒體採訪表示，她因家境不好，5歲時被賣給袁家做養女，但養母卻沒有給予疼愛，不僅從小就要做家事，放學後還要做手工賺錢添補家用。

袁湘雲說，她國中還未畢業，養母就要求她到工廠當女工，常晚間11時後才能下班回家，也因此被迫斷了學業，無法繼續唸書、升學。

為了逃離家中給的壓力，袁湘雲20歲時離家到北部工作，陸續結婚、生子，但最後因丈夫家暴而離婚，獨自扶養子女，懂事的大兒子爭氣考上台灣大學法律系，如今已畢業，出社會就業中。

袁湘雲說，她從小就喜歡學習，但家庭環境不允許她持續就學，如今兒女長大成人，認為已完成養育的階段性任務，因此希望利用時間進入高中校園，體驗那一輩子都在期待的高中生活。

袁湘雲於3年前進入新竹市光復高中進修部美容科就讀，起初因年紀較長，與同學們有些格格不入，但不到1年時間就與同學們打成一片，不僅成為老師課堂上的得力助手，也常和同學們分享生活經驗，是大家眼中的「善良大姊姊」。

導師陳志明說，袁湘雲在校3年擔任過班長、風紀、衛生等股長，也被各任課老師選為小老師，6個學期都是班上第1名，也考上美髮丙級、美容乙級證照，今年6月畢業典禮時獲頒市長獎、模範生獎、服務獎及多項獎學金，展現活到老、學到老精神，成為年輕學子們學習典範。

袁湘雲目前開設一間養身工作室，透過手藝、傾聽及分享人生經驗撫慰客人，她說，希望未來可以當一位全才全能喜樂的牧師，散播愛、散播歡樂，幫助他人喜樂通過人生每一個難關。（編輯：謝雅竹）1081031

新竹市54歲媽媽袁湘雲（左）3年前在兒女的鼓勵與支持下，進入新竹市光復高中進修部美容科，完成就讀高中的夢想，如今也運用所學開設工作室。中央社記者魯鋼駿攝 108年10月31日