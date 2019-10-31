嘉大百週年重現嘉師舊校門 勾起當年無限回憶

（中央社記者黃國芳嘉義市31日電）國立嘉義大學今年創校百週年，重現整併的嘉師、嘉農舊校門為慶祝系列活動，今天舉行嘉師舊校門風華重現揭牌儀式，邀請師專首屆校友一起揭牌，勾起他們當年無限的回憶。

嘉大表示，1919年創立嘉義農林學校於嘉義市山仔頂，今年是創校100週年，1951年易名為台灣省立嘉義高級農業職業學校，1965年升格改制為台灣省立嘉義農業專科學校，1981年改隸中央，易校名為國立嘉義農業專科學校，1997年升格改制為國立嘉義技術學院。

另外，嘉義師範學校1957年創立於現今林森校區，1966年改制嘉義師範專科學校，1987年升格嘉義師範學院，2000年與嘉義技術學院整併為嘉義大學，是雲嘉最具歷史規模綜合大學。

嘉大指出，重現嘉師與嘉農舊校門列入百週年慶祝系列活動，新民校區嘉農舊校門未變更，林森校區出現新舊兩扇校門，讓校友及嘉義市鄉親重拾當年記憶。

嘉師舊校門風華重現揭牌儀式，由嘉大校長艾群、嘉義市長黃敏惠及嘉師第1屆畢業校友謝澄漢等人，為舊校門風華再現揭牌。

現年70歲謝澄漢表示，家中有6個兄弟姐妹，有4個兄弟都考上嘉義師專，有趣的是，其中兩個弟弟身高都超過180公分，校方還特別安排兩人住在唯一一間有4張200公分的「特製大尺寸」床位宿舍。

謝澄漢指出，對嘉義師專有滿滿的回憶，嘉師為培育小學師資，滿足當時小學師資需求及嘉雲區小學教學需要，校址就是在現今林森校區，是許多人心中的地標，以及校友們共同記憶。

嘉大在林森校區除重現舊校門風華外，並與嘉義市政府簽訂合作意向書，包括師資培育及科普教育、運動經濟及資源整合、外語觀光及人文藝術、科技發展及地方創生等面向，締造雙方夥伴與合作關係，攜手人才培育，互相整合區域資源。（編輯：卞金峰）1081031