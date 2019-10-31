墾丁赤腹鷹灰面鵟鷹過境 雙破31年紀錄

（中央社記者郭芷瑄屏東縣31日電）屏東恆春半島是北方候鳥、猛禽遷徙往南方渡冬在台灣最後過境地，為期2個月的秋季猛禽過境調查今天結束，今年赤腹鷹25萬7711隻，灰面鵟鷹7萬442隻，首度雙雙破31年的紀錄。

高雄醫學大學今年承接墾丁國家公園秋季過境猛禽調查計畫，從9月1日開始，在墾丁社頂自然公園的高點凌霄亭觀察。

2個月的猛禽調查今天結束，每天清晨5時許就上凌霄亭進行調查的調查人員，今天中午結束最後1天的調查後，拆下掛在涼亭上「秋季遷徙猛禽調查」布條合影，而過境猛禽的每天紀錄表最後才拆除，紀錄表的最下方，寫著過境墾丁2大猛禽族群今年過境數量，「赤腹鷹257711隻」、「灰面鵟鷹70442隻」，這群愛鳥人完成了今年輝煌的調查紀錄。

從墾丁國家公園管理處技士退休，31年來參與恆春半島猛禽過境調查紀錄的蔡乙榮表示，這一季過境猛禽調查從9月累計至10月30日止，赤腹鷹和灰面鵟鷹雙雙創31個年度計畫調查以來的新高數量紀錄，累計這一季遷徙性猛禽數量已突破32萬，創下歷年新高。

調查人員連最後一天也沒有放過，今天是調查第61天，紀錄表上記錄到今天遷徙性猛禽赤腹鷹3隻及灰面鵟鷹1隻，另有東方蜂鷹1隻、日本松雀鷹2隻及紅隼1隻，留鳥猛禽，只有鳳頭蒼鷹1隻。蔡乙榮表示，由於主要過境期已過，往後都是零星過境，因此每年過境調查都是2個月。

蔡乙榮表示，猛禽過境數量雙破記錄，除了今年主要過境期沒有受到颱風干擾外，20多年來，墾管處等官方及民間投入的反獵鷹及生態保育宣導功不可沒，近幾年過境數量每年都是緩步上升。（編輯：林沂鋒）1081031