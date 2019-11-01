區塊鏈結合農特產 立委官員體驗嘉義幣消費

（中央社記者郭建伸台北1日電）繼高雄幣之後，產官學合作的「嘉義幣」今天正式上線，並於立法院舉行體驗記者會。民進黨立委蔡易餘力促嘉義幣誕生，他今天偕政務委員龔明鑫等人，一起下載APP並體驗嘉義幣消費。

嘉義幣是「幣多多」APP中的一款消費回饋機制，民眾於部分嘉義地區商家現金消費後，掃描店家QR Code後，可產生一定比例的嘉義幣回饋，下次再於店家消費時，即可用代幣折抵消費金額。

APP中也為嘉義量身定做「i農場」專區，消費者可直接透過平台下單阿里山茶葉等嘉義農特產，民眾同樣能賺取嘉義幣回饋。

蔡易餘表示，嘉義最有名的就是阿里山茶葉，民眾若在北部買阿里山茶，可能都會存疑是否真的出自阿里山；同樣狀況也發生在外縣市的嘉義火雞肉飯、東石蚵仔煎，未必火雞肉跟蚵仔真的都出自嘉義。

蔡易餘指出，很多在地特產經過長年努力，已經形成品牌，但過去並未好好發揚光大；政府應該效法日本的「進攻式」農業，除了凸顯地方特色，並保護農特產品，不讓假貨混充其中。

蔡易餘說，區塊鏈是一個不可竄改的電子記載平台，透過APP與嘉義幣連結到的i農場，可買到貨真價實的阿里山茶；雖然現在剛起步，茶葉量還不夠充足，但盼未來有更多茶農加入這個系統，並推廣到蚵仔、小番茄等嘉義。

蔡易餘表示，由於嘉義幣有地區商家限制，盼藉此鼓勵民眾能每3個月就回到嘉義重複消費；若沒回來消費，嘉義幣將減損1/3，但減損金額將進入公益帳戶，幫助嘉義清寒學子。

龔明鑫指出，透過區塊鏈結合農特產品，可讓生產上線，且因為不能竄改，可確保消費者看到完整透明的生產鏈；除了阿里山茶，嘉義還有許多好吃好玩的東西，藉由嘉義幣產生的循環經濟，他認為這模式可適用到全國各地，相信未來一定可以成功。（編輯：蘇志宗）1081101