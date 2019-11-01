紙風車鳳山演出 副總統與小朋友廟埕觀戲同樂

紙風車劇團1日晚間到高雄鳳山五甲龍成宮廟前廣場演出，副總統陳建仁（前中白衣者）也到場與大小朋友一起觀戲同樂。中央社記者陳朝福攝 108年11月1日

（中央社記者陳朝福高雄1日電）紙風車劇團今天到高雄鳳山五甲龍成宮廟埕演出，副總統陳建仁與立委許智傑和小朋友一起觀戲同樂，小朋友也獲邀與陳副總統比愛心手勢拍照，現場嗨翻天。

繼中秋節造訪鳳山衛武營進行大型公演廣受好評後，因鳳山在地的熱烈迴響與好評，許智傑再度力邀紙風車劇團今晚到龍成宮廟埕演出，現場擠爆，小朋友也隨著音樂搖擺身子，完全融入戲劇演出。

陳副總統致詞時首先感謝紙風車劇團到鳳山演出，帶給小朋友一個快樂難忘的夜晚，並表示很高興親子放下手機、電視機來看表演。

許智傑也表示，紙風車劇團造訪鳳山衛武營表演後好評不斷，因此再力邀到信仰中心龍成宮演出，希望為鳳山灑下更多的藝術種子，使鳳山能夠成為一個真正的藝文城市。

在衛武營表演時，許智傑打扮成「諸葛小金剛」受歡迎，他今晚變裝化身為「唐吉軻德」，搭配互動劇「蕃薯森林奇遇記」與現場親子互動，台上台下互動熱絡，場面熱鬧。

許智傑向小朋友說明「唐吉軻德」代表展現強大的毅力和決心，期許小朋友要堅持信念，努力以赴。

許智傑表示，藝文表演除了是不同價值間的共同語言外，共同觀賞藝文活動帶來家庭的互動、和樂，也刺激每個人的創新思維，未來將廣邀各藝文團體表演。（編輯：黃世雅）1081101