曾經荒唐 浪子回頭吳俊緯開創玩皮人生

曾在八大行業中打滾多年的吳俊緯，8年前發生嚴重車禍，在鬼門關前走一遭也終於讓他浪子回頭，投入學習皮件加工創作，藉以重生，開創嶄新「玩皮」人生。中央社記者陳朝福攝 108年11月2日

（中央社記者陳朝福高雄2日電）曾經荒唐的吳俊緯，在八大行業中打滾多年，8年前發生的一場嚴重車禍，經歷加護病房日夜搶救、復健，也讓他沉澱下來澈底醒覺，浪子回頭在皮件創作重生，開創「玩皮」人生。

雖然仍拄著拐杖，行走不便，雙手也因痛風嚴重腫脹變形不良於行後，由於興趣及透過友人經高雄市政府勞工局職業訓練中心邀約參加職訓，選擇皮件創作項目學習技藝。一坐上工作檯，吳俊緯專注地磨著皮帶邊，手作各式皮包、皮帶和皮飾，帶著皮革香氣的各式各樣皮件順手產出，製程毫無困難。

接受採訪回憶起曾經在八大行業中打滾、經歷車禍搶救和復健及浪子回頭的人生轉折，吳俊緯沉思後望向遠處道出心中感觸「這就是人生」。

8年前因對方越線造成的這場死亡車禍，除了留下過失致人於死的記錄，吳俊緯在加護病房搶救1個多月，再歷經漫長復健後，至今仍因當時的腳部重創後遺症必須拄著拐杖。

這場嚴重車禍的衝擊，讓吳俊緯省思暫停下來人生不斷追趕的腳步，揮別過去夜生活的放浪人生，一一收掉曾賺了不少錢的當舖等事業，而唯一未收掉的一家卡拉OK店，為的只是不讓一名店裡待了多年的大姊失業。

吳俊緯說，國中畢業後就讀士官學校，隨後下部隊，就這樣軍旅生涯一待12年；退伍後經營當鋪、卡拉OK店，甚至放過高利貸，曾日進斗金，但是「錢怎麼來就怎麼去」，發生車禍後逐一收掉這些事業。

在皮件創作的世界裡重獲新生，人生的這一段曲折旅程也成為吳俊緯創作源源不絕的動力，他專注地磨著皮帶邊，部分手作需要精細的動作較吃力，他堅持「手工皮帶的功夫表現在於修邊與縫線，要做到平整一致、摸起來觸感滑順，才是真正的上品，這是機器無法取代的職人手感。」

消費者能感受到吳俊緯對手作的堅持和熱忱，回頭客不少，也有人預訂客製化皮包，自勞工局習得的手作皮件技能，讓他找到興趣所在，經常廢寢忘食也甘之如飴，專注工作時也可忘卻腳部的病痛。

「可以過上這麼踏實忙碌的日子，做自己喜歡的事，真的好幸福。」經歷人生轉折的吳俊緯，勇敢逐夢踏實開創「玩皮」的人生。（編輯：孫承武）1081102