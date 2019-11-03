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斜槓青農成就富里音樂盛事 穀稻秋聲登場

最新更新：2019/11/03 15:16
「穀稻秋聲－2019富里山谷草地音樂節」今年邁入第5年，音樂節發起人之一鍾雨恩說，藉由地方性音樂節的促成，創造外地人認識花蓮富里的契機，進而帶動農村的文化觀光。中央社記者李先鳳攝　108年11月3日
「穀稻秋聲－2019富里山谷草地音樂節」今年邁入第5年，音樂節發起人之一鍾雨恩說，藉由地方性音樂節的促成，創造外地人認識花蓮富里的契機，進而帶動農村的文化觀光。中央社記者李先鳳攝　108年11月3日

（中央社記者李先鳳花蓮縣3日電）一群斜槓青農成就富里年度音樂盛事-「穀稻秋聲山谷草地音樂節」，今年邁入第5年，一場宛如農村派對，除了慶祝5歲生日，也蘊含豐收的喜悅和生活的感動。

音樂節發起人之一鍾雨恩說，在花蓮富里鄉長大的11個年輕人，看到友善環境的農產品，大家原本想在秋收農忙之餘辦市集，推廣健康無毒的好食物，後來邀約在地音樂人莫言、紀曉君等演唱受歡迎，意外形成音樂表演形式。

花蓮縣富里鄉以全台第一個有機村羅山村知名，不少返鄉青農除種稻之外，有人經營民宿、咖啡店，有人製作泥火山豆腐、米糠皂等販售。這11個年輕人還以富里郵遞區號為名，自稱「富里983」。

鍾雨恩9年前因為父親生病，從台北返鄉接下家中農事，並創立有機稻米品牌「天賜糧源」，2016年獲選為百大青農。他說，舉辦草地音樂節活動兩屆後，公部門資源開始加入，讓場地、活動更加豐富精彩。

富里鄉永豐社區東富公路旁一片綠草坪，正是穀稻秋聲的活動場地，約2個足球場大，斜坡下是稻穗成熟的黃綠色，美人山橫臥在後。這兩天吸引來自各地數千遊客到此聽音樂、野餐、逛市集度過秋日午後時光。

這裡原來是台糖的加工場，停止營運後荒煙蔓草，經過鍾雨恩與家人、在地志工、水土保持局花蓮分局合力打造，不斷改善，夯實泥土、整治危險斜坡、處理沉陷排水裂縫、種植地毯草等，終於展現綠色草地成果。

今年2、3日兩天的演出，包括客家歌手徐世慧、原住民歌手莫言、金曲獎最佳作曲人黃建為、陳昇與新寶島康樂隊，鹹豬肉樂團、旺福樂團、高偉勛、舒米恩等，還有在地國小學生團體輪番上陣，十分精彩。

穀稻秋聲山谷草地音樂節成為地方創生典範，鍾雨恩表示，藉由地方性音樂節的促成，創造外地人認識富里的契機，進而帶動農村的文化觀光，凝聚社區認同與情感，更多的是把農村文化做完整的展現。

此外，台鐵里山動物列車在2、3日兩天，特別開到花蓮富里，每天一班往返台北－富里（途經羅東－花蓮－光復－玉里各站），列車上還安排體驗活動，民眾可搭火車到富里火車站，主辦單位提供接駁車到會場。（編輯：黃世雅）1081103

「穀稻秋聲－2019富里山谷草地音樂節」是花蓮富里鄉的年度音樂盛事，今年邁入第5年，2日、3日兩天的活動吸引滿滿人潮前來參加。中央社記者李先鳳攝　108年11月3日
「穀稻秋聲－2019富里山谷草地音樂節」是花蓮富里鄉的年度音樂盛事，今年邁入第5年，2日、3日兩天的活動吸引滿滿人潮前來參加。中央社記者李先鳳攝　108年11月3日
「榖稻秋聲－2019富里山谷草地音樂節」在花蓮富里鄉永豐社區東富公路旁一片綠草坪舉辦，吸引來自各地的遊客到此聽音樂、野餐、逛市集度過秋日午後時光。中央社記者李先鳳攝　108年11月3日
「榖稻秋聲－2019富里山谷草地音樂節」在花蓮富里鄉永豐社區東富公路旁一片綠草坪舉辦，吸引來自各地的遊客到此聽音樂、野餐、逛市集度過秋日午後時光。中央社記者李先鳳攝　108年11月3日
花蓮「榖稻秋聲－2019富里山谷草地音樂節」2日、3日舉行，發起者原本想在秋收農忙之餘辦市集，推廣健康無毒的好食物，後來邀約在地音樂人演唱受歡迎，意外形成音樂表演模式。圖為歌手陳昇（右）2日壓軸演出。中央社記者李先鳳攝　108年11月3日
花蓮「榖稻秋聲－2019富里山谷草地音樂節」2日、3日舉行，發起者原本想在秋收農忙之餘辦市集，推廣健康無毒的好食物，後來邀約在地音樂人演唱受歡迎，意外形成音樂表演模式。圖為歌手陳昇（右）2日壓軸演出。中央社記者李先鳳攝　108年11月3日
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