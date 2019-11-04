台中美軍招待所恐拆除 美國老兵籲保留歷史見證

多個公民團體代表與曾駐台的美國老兵4日前往位於台中市西區美村路上的台中美軍招待所（聯勤台中招待所）陳情，希望台中市政府保留這棟建物，不要摧毀台美友好的重要歷史遺跡。中央社記者郝雪卿攝 108年11月4日

（中央社記者郝雪卿台中4日電）閒置多年的台中美軍招待所面臨將拆除改建志工大樓命運，公民團體今天與曾駐台的美國老兵一起呼籲台中市政府保留這棟建物，為美國在台活動歷史留下見證。

台灣護樹協會、主婦聯盟環境保護基金會台中分會、大地心環境關懷協會等公民團體代表，上午陪同美國曾駐台老兵德易爾（James Patrick Dwyer）前往位於台中市西區美村路上的台中美軍招待所（聯勤台中招待所）陳情，希望不要摧毀台美友好的重要歷史遺跡。

公民團體指出，市府在9月19日召開的文化資產審議會議中，在未公開調查研究報告之下，僅以「未具備條件」及「非美援時期建物」等結論否定保存價值，近日恐遭社會局以興建「非營利組織與志工大樓」為由拆除。

73歲的美國老兵德易爾表示，自己於1971年到1973年來台駐紮清泉崗空軍基地，擔任飛行員，來台期間，與台灣女子相識並結婚，兩人結婚已46年，很喜歡台灣，因為台灣人很好，也很友善，這裡的食物也很好吃。

德易爾指出，美國在台駐軍長達28年，保留美軍曾在台歷史為何重要，因為不知道歷史就會重蹈覆轍，知道歷史可以避免犯錯，但美國這段在台歷史有如被消音一般，很多台灣學生都不知道這段歷史，希望市府可以保留這棟建物，可以讓學生知道台美之間的友誼。

住在附近的居民也是台大公共衛生系助理教授張弘潔表示，招待所裡擁有很多棵珍貴老樹，應保留老樹讓民眾活動，明年將改選立委，希望選民張大眼睛觀察，看看哪個參選人才是真心保護文資與環境。

主婦聯盟台中分會執委許心欣表示，文資審議時有審議委員堅持這處招待所非屬美援時期建物，但重要的是這棟建物可以見證美軍在台歷史，市府如果要活化，也不是只能拆除，呼籲大家可以連署，保留下這棟建物。（編輯：黃世雅）1081104