一趟歐洲行轉念人生 陳子瑀10年摸索圓咖啡夢

咖啡達人陳子瑀17年前到歐洲小鄉鎮自由行，也愛上喝咖啡的慢活氛圍，回台後到許多咖啡店打工學習，7年前「回家」來到三峽公有市場租攤賣起咖啡，成立攤位「珈琲瑀」。（新北市政府市場處提供）中央社記者王鴻國傳真 108年11月7日

（中央社記者王鴻國新北7日電）在三峽市場3樓的偏遠角落傳出陣陣咖啡香，裊裊飄散，陳子瑀17年前到歐洲小鄉鎮自由行卻愛上喝咖啡的氛圍，回台後到許多咖啡店打工學習，10年後設小小攤位圓一場夢。

陳子瑀留著稍短的頭髮，一早開攤就熟練用虹吸法來煮咖啡，不多久，咖啡香就會引來許多市場內外的老客戶逐階聞香而來，而她也努力營造出家的味道。

確實，市場就如同她的家，她接受中央社記者採訪時娓娓道來，她就是在市場附近出生及成長的，因為從阿嬤到媽媽都在市場擺攤賣百貨，她出生時就是市場隔壁巷子內的助產士接生的，然後就一直在攤位的嬰兒床看著來往人群中長大，這是很奇特的童年記憶，直到高中才離開三峽出外就學。

她笑說，市場真的就像一個大家庭，媽媽目前半退休狀態，但仍然租個攤位賣飲料，無非就是找個理由來市場玩玩，而妹妹也來市場擺攤賣手作包包，周遭攤商還有許多同學的父母，她幾乎就是許多長輩看到大的，現在也多是像她一樣的市場第3代，一起在同一個溫馨環境裡寫人生的故事。

但賣咖啡，似乎是傳統市場內的異類，可是卻是陳子瑀醞釀10年的夢想，而這個夢仍持續著，也更精彩了。

而夢想的源頭竟是17年前一趟歐洲自由行的旅行，毅然決然從律師助理轉行進入咖啡的世界，一路從時薪不到新台幣100元的學徒，考取烘焙師證照。

她表示，她在學校讀的是資訊管理，畢業後從事許多工作，後來在律師事務所擔任助理的工作，每天接觸的多是社會上負面情緒及案件，可是到英國鄉間小城鎮的自由行卻讓她感受到慢活的正能量，異國的咖啡店氛圍讓她沉醉，也讓她咖啡夢萌生發芽了。

返台後就不顧父親反對辭去穩定收入的律師助理工作，開始她的打工生涯，在許多不同風格的咖啡店中打工，尤其是學用虹吸法煮咖啡時，就是低薪的學徒制，可是她仍是毫無怨悔的從工作中自學，也醞釀出自己的方向，打了10年工，7年前「回家」來到三峽公有市場租攤賣起咖啡，成立編號第28號攤「珈琲瑀」。

她說，市場內還是有很多攤商愛喝咖啡，但他們都「亂喝」，不在意咖啡品質還加了許多奶精及糖，因此，她就有很強責任感要來導正這些長輩「品嚐」咖啡，她特別引進單品咖啡豆，從選豆、烘豆到煮咖啡，仔細掌握品質，希望讓客人品嚐到新鮮香醇的咖啡。

「推廣健康又好喝的咖啡是我的使命」她說，為了讓客人喝出原味及喝得健康，她的黑咖啡堅持不提供奶精跟糖，除此之外，她還每週自己烘豆，親自把關咖啡品質，也因此擁有一群常客，每天都要喝上一杯。

她表示，咖啡就像水果，隨著季節的變換，不同國家的咖啡豆都有不同種類和風味。雖然咖啡煮法各有不同優點，但陳子瑀最愛的還是虹吸式煮出來的咖啡，她表示，這能保留咖啡更多的天然油脂香氣，讓口感更為香醇濃厚。

新北市市場處表示，在傳統市場也能創新發展，像陳子瑀大膽選擇創業圓夢的例子正增加中，例如中和枋寮市場「菜市仔咖啡」也主打新鮮、原味的單品咖啡，深受顧客好評。未來希望吸引更多特色攤位進駐，帶給市場新氣象。（編輯：李錫璋）1081107