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南科考古館開幕3週逾7萬人次 館方籲搭大眾運輸

最新更新：2019/11/08 12:28

（中央社記者張榮祥台南8日電）國立台灣史前文化博物館（簡稱南科考古館）上月19日營運，館方今天統計，開館3週以來，入館人數已逾7萬人次，建議遊客多利用大眾運輸系統，以免造成交通問題。

南科考古館人員今天指出，因為多數遊客在假日參訪，南科管理局上月26日試辦「假日商圈線」免費接駁車，假日行駛7班次，行駛路線是Park 17商場→民生水塔→台鐵南科站→南科實中→社區中心→Park 17商場。

平日搭乘高鐵遊客，可於高鐵台南站6號月台搭乘免費接駁車（綠線）到南科考古館；平日搭乘台鐵的旅客，則可於台鐵南科站搭乘免費接駁車（紅線、橘線、藍線）或在台鐵善化站搭乘免費接駁車（棕線）到南科考古館。

選擇自行開車或騎機車遊客，南科考古館西側也設有行政服務區地下停車場，北側也設有行政服務區平面停車場，若西側和北側停車空間都滿了，遊客也可前往南科二路立體停車場、西拉雅廣場停車場及廣停四面停車場。

館方人員表示，南科考古館自開館以來，常有遊客機車違規停放在南科保警隊前人行道上，阻礙交通及行人通行；館方呼籲騎機車遊客，應停放在停車場，莫造成他人不便。（編輯：洪學廣）1081108

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