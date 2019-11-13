更多編輯台推薦新聞：
香港中文大學宣布結束本學期 浸會大學即起停課
兩岸

香港中文大學宣布結束本學期 浸會大學即起停課

演說全文／宋楚瑜4度角逐總統 宣布參選2020
政治

演說全文／宋楚瑜4度角逐總統 宣布參選2020

詹宏志談出版／匠人編輯 vs. 拓荒編輯 設法活著回來
文化

詹宏志談出版／匠人編輯 vs. 拓荒編輯 設法活著回來

12強棒球賽程戰績整理 直播資訊報你知
運動

12強棒球賽程戰績整理 直播資訊報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

台東卑南國小閱讀夢公園 樹下看書休憩好愜意

最新更新：2019/11/13 16:36
台灣義築協會與林務局台東林管處攜手合作，在台東縣卑南國小打造一個樹屋平台「閱讀夢公園」，13日上午正式啟用。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真　108年11月13日
台灣義築協會與林務局台東林管處攜手合作，在台東縣卑南國小打造一個樹屋平台「閱讀夢公園」，13日上午正式啟用。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真　108年11月13日

（中央社記者盧太城台東縣13日電）台東縣卑南國小校園內大樹下，打造一個閱讀夢公園，結合樹屋提供孩子絕佳的閱讀和休憩空間。

台灣義築協會與林務局台東林管處合作於卑南國小建造了一個樹屋平台–閱讀夢公園，今日上午移交給學校。

台東林管處表示，為推廣國產材應用的多元化，林務局補助台灣義築協會辦理「國產木竹材運用於人道建築之案例研究與推廣」計畫，在公東高工的師生木工協助下，在卑南國小校園廣場中的台灣肖楠大樹下建造一個木構平台，校方將它命名為「卑南閱讀夢公園」。

希望緊鄰大樹旁的木構平台可以成為孩子們閱讀、活動及休憩的夢想空間，讓孩子在親近樹木之餘，也能輕鬆閱讀、放鬆身心，同時分享社區民眾。

台東林管處長劉瓊蓮表示，今年卑南國小少棒甫獲世界少棒冠軍，隨著木構平台空間的啟用，閱讀夢公園更加充實，走進校園內，除棒球場外，還有這個平台讓孩子可以休憩、閱讀、交流與分享。

台東縣政府教育處表示，閱讀夢公園建造上首先以正昌製材提供的國產木材為結構材，由台東在地的公東高工及台北的南港高工兩個技職義築團隊，於暑假完成主體木構造。接著，開學後，使用台東林管處提供的在地疏伐木香杉素材，進行彩繪木板及圍籬木椅實作，為閱讀夢公園添加校園活動的樂趣與休憩性。（編輯：謝雅竹）1081113

在台東縣卑南國小校園內大樹下，「閱讀夢公園」13日正式啟用，結合樹屋平台，提供孩子們一處絕佳的閱讀和休憩空間，在親近樹木之餘，也能輕鬆閱讀、放鬆身心。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真　108年11月13日
在台東縣卑南國小校園內大樹下，「閱讀夢公園」13日正式啟用，結合樹屋平台，提供孩子們一處絕佳的閱讀和休憩空間，在親近樹木之餘，也能輕鬆閱讀、放鬆身心。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真　108年11月13日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報