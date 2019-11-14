開花逾3個月 苞舌蘭新品種可望成常見景觀植栽

行政院農業委員會台南區農業改良場針對苞舌蘭復育，今年還新育出花朵及植株較大的苞舌蘭台南3號、4號，已在中興大學新化林場內種植長達半年，極適合綠蔭下景觀綠美化。（台南區農改場提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 108年11月14日

（中央社記者楊思瑞台南14日電）行政院農業委員會台南區農業改良場針對苞舌蘭復育，今年還新育出花朵及植株較大的苞舌蘭台南3號、4號，在中南部平地花期可以維持3個月以上，適合推廣為綠蔭下綠美化植栽。

台南區農業改良場場長鄭榮瑞今天表示，苞舌蘭又稱紫蘭，原產在中南半島及南太平洋諸島，超過40種；其中在台灣蘭嶼和綠島也有原生種。但蘭嶼原生的紫苞舌蘭因人為過度開發及風災土石流，導致族群大量消失，已列為台灣極危物種。

鄭榮瑞指出，台南區農業改良場自民國92年開始收集、栽培苞舌蘭，並進行苞舌蘭雜交育種、栽培及推廣工作。先後已育出花序集中、植株較小型的台南1號、2號苞舌蘭品種，適合盆缽及花壇種植。

而今年新育出的苞舌蘭台南3號、4號，為花朵及植株較大的品種，更適合景觀綠美化種植。

他說，台灣夏天氣候炎熱，耐熱花草種類不多；不過，夏天正值苞舌蘭開花期，因此剛好可以填補這個空檔，且苞舌蘭在中南部平地花期可以維持3個月以上。目前新品種已在中興大學新化林場內種植長達半年，極適合綠蔭下景觀綠美化。

鄭榮瑞表示，台南區農業改良場將於明天在中興大學新化林場辦理「苞舌蘭原生地復育及庭園利用觀摩會」，希望未來能推廣於各遊樂區、機關、公園以及庭院種植，成為台灣各地常見的景觀花卉。（編輯：洪學廣）1081114