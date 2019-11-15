壢景町日式宿舍開館 鄭文燦：看見城市軌跡

「壢景町—中壢警察局日式宿舍開館活動」15日舉行，桃園市長鄭文燦出席表示，「壢景町」前身為日治時期中壢郡役所官舍，期盼民眾都能到此參觀，看見城市軌跡也感受公民精神。（桃園市政府提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 108年11月15日

（中央社記者邱俊欽桃園15日電）桃園市長鄭文燦今天出席「壢景町—中壢警察局日式宿舍開館」活動表示，「壢景町」前身為日治時期役所官舍，期盼所有民眾到此參觀，看見城市軌跡，感受公民精神。

桃園市政府規劃「壢景町—中壢警察局日式宿舍開館」活動下午在中壢區舉行，文化局表示，「壢景町」前身為日治時期中壢郡役所官舍，戰後則改為中壢警察分局宿舍，在被指定為歷史建築並完成修復工程後，命名為「壢景町」，呈現中壢城市發展軌跡及早期「中壢事件」的場景。

鄭文燦致詞中表示，「中壢事件」開啟台灣民主化的大門，是台灣民主史上的重要轉捩點，並引領了後來的美麗島事件，進一步揭開台灣民主改革的序曲，「壢景町」別具歷史意義。

鄭文燦說，桃園升格直轄市後，市府在中壢地區完成3座城市故事館，包括中平路故事館、壢小故事森林，與今天開館的「壢景町」。也期盼透過城市故事館，讓市民朋友對中壢庶民、國民教育、公民精神等三種不同歷史面向有更深的瞭解。

桃園市政府文化局長莊秀美表示，配合「壢景町」開館活動，將舉辦包括展覽、表演、創意市集及大師講座等系列活動，市民朋友只要於活動期間完成按讚打卡，並上傳故事館三部曲三館各1張美照，即可兌換限量精美小月曆，相關訊息可上「中壢城市故事館—壢景町」官方臉書粉絲專頁查詢。（編輯：張銘坤）1081115