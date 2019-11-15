北市接軌國際防災外交 接棒2020年危機管理會議

（中央社記者劉建邦台北15日電）台北市消防局今天表示，為提升城市搜救及防災訓練等項目，自2001年加入亞洲主要城市防救災網絡，今年並派員赴菲律賓參加防災危機管理會議，會議明年將由北市主辦。

北市消防局發布新聞稿指出，為建立亞洲主要城市防救災危機聯防機制，東京在2001年邀集亞洲地區主要城市，包含台北、曼谷、北京、德里、河內、雅加達、吉隆坡、馬尼拉、首爾、新加坡、仰光成立「亞洲主要都市網」，並提出19項跨國合作方案，其中包含亞洲危機管理網。

消防局表示，為強化會員城市間交流，自2003年起各會員城市每年輪流舉辦「亞洲危機管理會議」，台北市身為創始會員城市，每年皆透過網絡進行國際城市搜救及防災訓練等合作，並派員出席危機管理會議，進行防救災交流。

今年危機管理會議由菲律賓馬尼拉市主辦，北市消防局也派員參與，並以「提升台北市耐災韌性」為主題，向各會員城市分享台北市近年災害防救努力及成果。

消防局指出，在各會員城市見證下，北市代表從菲律賓馬尼拉代表接下象徵2020會議主辦權的榮譽鑰匙，明年危機管理會議將由台北市主辦，也希望透過會議提升國際城市災害防救合作效能及防救災聯防目標。（編輯：張銘坤）1081115