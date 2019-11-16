延續父親生前大愛 嘉義婦庇護寄養兒少17年

嘉義家扶中心16日舉辦嘉義地區寄養家庭授證典禮，魏銘勳（右）、廖玉純（中）夫婦是嘉義縣最資深寄養家庭，由嘉義縣長翁章梁（左）頒發寄養家庭109年度許可證。（嘉義縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真 108年11月16日

（中央社記者黃國芳嘉義市16日電）嘉義家扶中心今天舉辦嘉義地區寄養家庭授證，魏銘勳、廖玉純夫婦是嘉義縣最資深寄養家庭。廖玉純說，921地震造成父親罹難，為延續父親生前大愛，庇護寄養兒少已17年。

嘉義家扶中心於上午舉辦嘉義地區寄養家庭授證典禮，有45戶寄養家庭授證。嘉義縣長翁章梁、嘉義市副市長陳淑慧頒發寄養家庭109年度許可證，以延續嘉義地區家庭寄養服務。

魏銘勳、廖玉純夫婦的寄養家庭許可證，由翁章梁親自頒贈，夫婦兩人從民國91年起至今已有17年，照顧近40名寄養兒少，105年更榮獲衛生福利部資深寄養家庭的表揚。

廖玉純指出，娘家在南投縣，她是921地震受災戶，在歷經父親的罹難後，為了要延續父親生前的大愛，因此開始有了寄養家庭的想法。過程中，不斷地說服丈夫及3名孩子，最終很開心家人都能夠接受，並一起來為寄養兒少付出微薄心力。

嘉義家扶中心表示，今年獲得衛福部資深寄養家庭表揚的中埔鄉林金葉，她於95年起與丈夫加入寄養家庭，102年雖面臨丈夫逝世，但她仍繼續這份愛的使命，至今已有擔任12年的寄養家庭。

嘉義家扶中心指出，林金葉溫暖張開雙臂接納每一名成長受創的孩子，陸續照顧過18名嘉義地區需要被照顧的兒童少年，她更在106年接受台灣兒童暨家庭扶助基金會兒童保護楷模表揚。

嘉義地區每年約有70名兒童少年需接受寄養家庭的照顧服務，寄養家庭成為寄養兒少生命中暫時的避風港，提供溫暖有愛的照顧環境，幫助孩子繼續健康成長。（編輯：戴光育）1081116