視察台南水利建設 陳其邁：中央地方全力合作

行政院副院長陳其邁（前右3）19日在台南市長黃偉哲（前右4）等人陪同下，前往安南區視察安中抽水站及海東D2抽水站新建工程。中央社記者楊思瑞攝 108年11月19日

（中央社記者楊思瑞台南19日電）行政院副院長陳其邁今天率相關部會官員，會同台南市長黃偉哲及民代前往台南市視察水利建設。他說，中央致力與地方合作，盼解決易淹水地區的問題。

陳其邁下午先在黃偉哲與民進黨立委陳亭妃、郭國文等人陪同下，前往安南區視察安中抽水站及海東D2抽水站新建工程，隨後轉往安定區視察安順寮排水滯洪池。

黃偉哲表示，感謝中央能補助安中抽水站新台幣3億600萬元、海東抽水站1億9000萬元、以及海尾寮排水明溝2億元，希望改善安南區淹水，減少民眾的痛苦。

陳其邁表示，小時候曾在台南六甲住過幾年，後來雖到高雄唸書，但會利用寒暑假回來台南，對台南很熟悉。現在他在行政院服務，台南的問題就是行政院的事，一定全力配合。

他說，安中抽水站新建工程，台南市政府只要編列用地費，其餘經費由中央撥補。海東抽水站也是一樣，已要求水利署要全力配合台南市政府，如同行政院長蘇貞昌所說的「衝、衝、衝」，「快、快、快」，「有政府、會做事」，全力將台南的淹水問題盡快解決。

陳其邁視察安順寮排水滯洪池時指出，安定區安順寮一帶，緊鄰南部科學園區台南園區的國家重要資通訊產業重鎮，解決此區淹水的問題很重要，因此中央投入約2億元進行改善。

他說，已要求水利署及相關工程單位，務必加速讓第4號滯洪池在明年汛期前發揮蓄洪功能，緩解暴雨造成安順寮排水水位過高，導致下游地區淹水的問題；還要強化周邊生態，營造民眾生活休憩場域。（編輯：黃世雅）1081119

行政院副院長陳其邁19日到台南市安定區視察進行中的安順寮排水滯洪池工程，並指出安定區安順寮一帶緊鄰南部科學園區台南園區的國家重要資通訊產業重鎮，解決此區淹水問題很重要。（立委郭國文服務處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 108年11月19日