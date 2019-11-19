廢棄墓地變公園兼種菜 佳冬農會獲綠色照顧典範

（中央社記者郭芷瑄屏東縣19日電）農委會舉辦第1屆「十大綠色照顧優良典範」競賽，屏東佳冬農會獲選，而代表佳冬農會參賽的是石光家政班，由班長劉金亭帶著社區志工將廢棄公墓變成公園和菜園。

劉金亭也是石光村的村長，她表示，民國95年擔任村長時，發現村內的廢棄公墓被民眾丟棄垃圾或病死雞隻，發動志工清理後，沒多久又是滿場垃圾，兒子陳宣丞是佳冬溫馨家園促進會理事長，建議她將墓園綠美化，就不會有人丟棄廢棄物。

劉金亭發動社區長輩志工進行綠美化，並由佳冬農會輔導，同時勸導未遷移的墳墓墓主將骨灰放置靈骨塔，整座陰森森又髒亂的墓園就成了公園，3年前開始，劉金亭依時節在園裡種菜。

劉金亭表示，種植的蔬菜種類約7、8樣，採收下來就送給村民，或由家政班烹煮與長輩一起共食。劉金亭說，最近菜的時令過了，志工們開始翻土、養土，準備種花，讓公園四季各有不同風景，村內有80多人投入志工行列，也利用屏東地檢署的勞動服務人力，協助社區整頓環境。

石光社區打造全台首創的墓園公園化，是所有參賽單位最為特別的案例。

此外，劉金亭與丈夫陳平洋及兒子陳宣丞也一起帶著長輩參與農會四健會，進到國中，與學生們一起共食、跳舞及旅遊，讓青銀共學、共食和共創，並帶著社區長輩利用廢棄物製成各種環保藝術品，或做成舞台劇道具。

陳宣丞說，石光村長輩特別活潑，身體也因投入各項志工活動而比同齡老人硬朗，石光村連續代表屏東參加環保署的環保志工群英會。

農委會的綠色照顧是配合行政院推動長期照顧2.0的政策，結合農業、農漁村環境與自然元素，發展出綠色照顧的健康概念，協助在地長者健康老化，也吸引其他高齡者進入農漁村，透過人與自然事物互動療癒身心。（編輯：謝雅竹）1081119