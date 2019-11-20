長榮女中古蹟紅樓修復 將成校史館

台南市長榮女中校園內創建於公元1923年的市定古蹟紅樓，曾因天災及白蟻危害導致屋頂塌陷，經過約3年時間修復，重現當年風華。（長榮女中提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 108年11月20日

（中央社記者楊思瑞台南20日電）台南市長榮女中校園內創建於公元1923年的市定古蹟紅樓，經過約3年時間修復重現風華。校方邀請多名資深校友返校見證，並向他們募集老照片，將放在規劃為校史館的紅樓展示。

長榮女中校長蔡玉敏今天表示，台南市後壁區因電視劇「俗女養成記」成為觀光聖地。而同樣位於台南的長榮女中，因早年學生多是出身名門望族的大家閨秀；在校除了學問，還要學習淑女禮儀，堪稱為台灣最早的「淑女養成地」。

蔡玉敏表示，長榮女中創立於清光緒年間，當時入學的首要條件就是解纏足。學生除了學寫字、算術、女紅，且在英國女傳教士教導下，英語、音樂、禮儀教學盛極一時。校園內已有近百年歷史的紅樓建築，則為女學的精神象徵。

她說，紅樓創建於1923年，是西式洋樓融合台灣傳統三合院的特殊建築，於2002年公告為台南市定古蹟，但2012年時因天災及白蟻危害導致屋頂塌陷。約3年前在公部門經費挹注、及校方自籌財源下展開修復，並於近期完工。校方特地邀請資深校友們在校慶時返校，成為紅樓重現風華後第一批見證者。

蔡玉敏指出，返校的校友中，年紀85歲以上的多是在日治時期入學。一名98歲的校友就說，當時紅樓的二樓就是宿舍，還設有全台少見的鋼琴教室；另一名近90歲的校友說，當時有沖泡咖啡、喝茶、穿著、社交等課程，還要學刺繡、裁縫。

蔡玉敏表示，未來紅樓重新啟用後，將規劃為校史館。校方也向老校友們募集老照片、老文物、老故事，希望一點一滴拼湊出「淑女養成地」的完整記憶。（編輯：方沛清）1081120