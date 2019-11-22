荷蘭歌手馬丁12月台南開唱 揭耶誕跨年序幕

荷蘭歌手馬丁．賀肯斯（Martin Hurkens）以「You raise me up」一曲享譽國際，他12月將在台南開唱，揭開台南耶誕跨年節慶的序幕。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 108年11月22日

（中央社記者張榮祥台南22日電）以一曲「You raise me up」享譽國際的荷蘭歌手馬丁．賀肯斯，12月將在台南開唱，且和台南市文元國小及復興國小兩校合唱團共同演出，揭開台南耶誕跨年節慶的序幕。

台南市政府今天公佈「2020台南不一樣，台南好young」耶誕跨年系列活動首位重量級卡司，12月1日將由馬丁．賀肯斯（Martin Hurkens）首波開唱，馬丁預定在台南停留1週參加耶誕活動。

馬丁演唱的「You raise me up」影像，目前已在Youtube創下2700多萬次點閱率，他首波開唱地點在東區南紡購物中心，屆時馬丁將和文元國小、復興國小合唱團共同演出。

馬丁這場音樂會完全免費，不須索票就可欣賞；馬丁還特別練唱鄧麗君的名曲「月亮代表我的心」，將和台南市民共同大合唱。

台南市長黃偉哲表示，馬丁的歌曲撫慰人心，帶給人們正向的力量，馬丁的人生故事也非常動人，公益形象深植人心，他將邀請馬丁參與公益活動，為社福團體爭取愛心資助，在寒冬中送暖。

馬丁原是麵包師傅，歐債危機後失業，57歲的他對人生絕望，這時女兒替他報名「荷蘭達人秀」，卻讓他奪得冠軍，「You Raise Me Up」正是他的代表作。（編輯：黃世雅）1081122