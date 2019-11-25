喜愛製作教具 光復高中劉邦安獲技藝競賽金手獎

（中央社記者魯鋼駿新竹市25日電）新竹市光復高中幼保科三年級學生劉邦安，本月參加全國高級中等學校家事類學生技藝競賽，獲得全國第9名金手獎佳績。他是75名參加家事類組同學中，僅有3名男同學中的一人。

光復高中校長黃敦煌今天受訪表示，全國高級中等學校家事類學生技藝競賽日前在宜蘭縣頭城家商舉行，光復高中每年都會有優秀學生參賽，今年獲得全國第9名金手獎的劉邦安，是幼保科第一位男學生代表參賽，是75名參加家事類組同學，僅有3名男同學中的一人。

黃敦煌指出，今年教具製作的術科題目為「製作一組供3至6歲幼兒訓練口語表達及想像力培養的3D娃娃屋」，主題名稱為「我的家人」。

劉邦安受訪表示，姐姐是光復高中幼保科畢業校友，姑姑則是專業保母，從小耳濡目染而喜歡上幼保工作，於是跟隨姐姐腳步進入光復就讀，從課程中發現教具製作的興趣，於是投入訓練。

劉邦安透露，當初選擇進入幼保科就讀，家人其實有些擔心，認為男生不適宜做幼保工作，但他認為「專業不分性別」，兩年多來努力學習、表現，加上此次競賽獲獎，已用實力證明自己的能力，讓家人從擔憂轉為支持。

劉邦安說，因爸媽工作關係，兒時都給奶奶照顧居多，對於三代同堂、隔代教養特別有感觸，因此將其融入此次比賽題目「我的家人」，讓小朋友從教具中更認識家庭成員，也訓練如何與長輩對話及溝通。

劉邦安說，從小喜歡幼兒繪本及動畫，期待未來有機會能朝設計相關的大學科系發展，出社會後能將自己專長貢獻於社會、幼教界。

指導老師古孟玲指出，劉邦安的參賽作品內容符合現今多元家庭現況，榮獲評審高度肯定；此外，他的術科成績為本次競賽中的最高分97分，相信未來會是相當優秀的幼保與教具設計人才。（編輯：方沛清）1081125